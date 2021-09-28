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İngiltere Başbakanı Johnson, akaryakıt krizinin iyileşmeye başladığını duyurdu - Son Dakika
BBC

İngiltere Başbakanı Johnson, akaryakıt krizinin iyileşmeye başladığını duyurdu

28.09.2021 23:41
İngiltere Başbakanı Johnson, akaryakıt krizinin iyileşmeye başladığını duyurdu, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesindeki akaryakıt krizinin iyileşmeye başladığını duyurarak sürücülere 'normal bir şekilde' benzin almaları çağrısında bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesindeki akaryakıt krizinin iyileşmeye başladığını duyurarak sürücülere 'normal bir şekilde' benzin almaları çağrısında bulundu.

Johnson, ülkedeki durumun istikrar kazanmaya başladığını belirtti, herkesin eski günlerdeki gibi benzin alarak işine gidebileceğini aktardı.

Ülkedeki akaryakıt krizine yönelik ilk defa bir açıklama yapan Johnson'a kilit önemdeki bazı mesleklere benzin satın almaları için öncelik tanınıp tanınmayacağı da soruldu.

Johnson ise önceliklerinin durumun normale dönmesi olduğunu dile getirdi.

İngiliz lider, "Sektörden duyduklarımıza göre durum istikrar kazanmaya başladı. Herkesin işine normal bir şekilde dönmesini ve ihtiyacı olduğunda dolum yapmasını istiyoruz" dedi.

BBC'ye konuşan bir hükümet kaynağı da benzin istasyonlarının yüzde 16'sının akaryakıt ile dolduğuna dair haberleri doğruladı. Bu oran hafta sonu yüzde 10'du.

Kaynağa göre panik başlamadan önce benzin istasyonlarının yüzde 40'ı tamamen doluydu.

Askerler eğitilerek ikmale başlayacak

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ise 150 askeri tanker sürücüsünün akaryakıt ikmalinde görevlendirilmesi talebini onayladı.

Sürücülerin özel akaryakıt şirketlerinin tankerlerini kullanması için verilecek eğitimin üç gün içinde tamamlanması bekleniyor; böylece haftanın sonuna kadar akaryakıt ikmaline başlayabilecekler.

İşçi Partisi ise hükümeti 'ülkeyi krizden krize sürüklemekle' suçladı.

İngiltere'de TIR şoförü açığından kaynaklanan akaryakıt tedariği sorunları ve tüketicilerin 'panik halinde' araç depolarını doldurmaya yönelmesi nedeniyle benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşmuştu.

Bazı istasyonlar, akaryakıtları kalmadığı için kapanmak zorunda kalmıştı.

Bazı sürücüler benzin bulmakta halen zorluk yaşarken doktorlar, hemşireler, cezaevi personeli ve bakımevleri çalışanları için akaryakıt satışında öncelik tanınması talep edildi.

Yaklaşık 5 bin 500 bağımsız istasyonu temsil eden Petrol Perakendecileri Derneği (PRA) de baskının azaldığına dair ilk işaretleri aldıklarını dile getirdi.

PRA, pazar günü istasyonların üçte ikisinde benzin bulunamazken bu oranın şu aralar yüzde 37'ye düştüğünü aktardı.

PRA Direktörü Gordon Balmer, önümüzdeki 24 saatte durumun iyileşmeye başlamasını beklediklerini belirtti.

100 bin sürücü eksiği var

Hükümet, insanların 'gereksiz bir şekilde panik halinde benzin almaya başlamasının kuyrukların oluşmasına neden olduğunu' öne sürmüştü.

İngiltere'nin 100 bin TIR sürücüsü eksiği olduğu tahmin ediliyor; bu durum son aylarda gıda tedariği ve süpermarketlerde de sorunlara yol açmıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise bu eksiğin abartılmasının ardından panik alımının başladığını belirterek bu meslekte genel olarak dünya çapında bir açığın olduğunu vurguladı.

Johnson ayrıca Noel'e kadar her alanda yeteri kadar tedariğin sağlanması için hükümetin gereken bütün önlemleri aldığını dile getirdi.

İngiliz hükümeti akaryakıt gibi yanıcı ve tehlikeli madde taşımaya izin veren özel sürücü ehliyetlerinin de geçerlilik süresini uzatmıştı.

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Son Dakika Dünya İngiltere Başbakanı Johnson, akaryakıt krizinin iyileşmeye başladığını duyurdu - Son Dakika Dünya

BBC

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