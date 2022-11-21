Bu listedeki yiyeceklerin doğal gaz faturalarını düşüreceği belirtildi! - Son Dakika
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Bu listedeki yiyeceklerin doğal gaz faturalarını düşüreceği belirtildi!

21.11.2022 16:22

İngiltere'de doğal gaz krizinin derinleşmesi uzmanları da harekete geçirdi. Bir yatak firmasının uyku uzmanları tarafından hazırlanan listedeki yiyeceklerin gece sıcak tutması nedeniyle doğal gaz faturalarını da düşüreceği ifade edildi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz başta olmak üzere dünya genelinde enerjiyle ilgili yaşanan tedarik sorunları nedeniyle Avrupa bir anda buz kesti. Ülke genelinde herkes battaniyelere sarılırken, krizin nasıl atlatılacağı da merak konusu oldu.

UZMANLARDAN UYARI GELDİ

Gaz krizinin kısa sürede çözülmeyeceğinin anlaşılması üzerine ise ülkedeki uyku uzmanlarından vatandaşlara önemli bir uyarı geldi. Uzmanlar, gece yatmadan tüketilecek bazı besinlerin, vücudu sıcak tutması nedeniyle doğal gaz faturalarının düşmesine neden olacağını dile getirdi.

LİSTEDE DE YOK YOK

Uzmanlar tarafından hazırlanan listede şu besinlere yer verildi: " Yer fıstığı, badem ve Antep fıstığı metabolizmanızın hızını artırabilir ve vücut ısınızı yükseltebilir, bu neden üşümeden uyumanıza yardımcı olur. Bunun yanı sıra bu fındıklar doğal melatonin hormonu içerdikleri için kolay bir şekilde uykuya dalmanıza yardımcı olur.

Tarçın, soğukken vücudumuzun ısısını artıran termojenik özelliklere sahiptir, bu nedenle gece bir bardak sütün içine serpin ve hemen uykuya dalacaksınız.

Yulaf, normalde günün başında tüketilen bir yiyecek olarak tercih edilir ancak yatmadan önce faydalı olduğuna dair kanıtlar var. Yüksek kepek ve lif içeriği nedeniyle vücudunuzda yavaş parçalanırlar ve bu yavaşlık sindirim, ısınma enerjisi salar.

Muz, B vitamini ve magnezyumla içeren muz, tiroid ve adrenal bezlerinizin çalışmasına yardımcı olur, böylece soğuk havalarda vücut ısınızı düzenler.

Ginger, Zencefilin damar genişletici özelliği sayesinde kan damarlarınız gevşer, bu da kan akışının artmasına katkıda bulunur ve vücudunuzun ısınmasına yardımcı olur.

Havuç, sindirim sırasında daha fazla enerjiye ihtiyaç duyması nedeniyle vücudunuzun ısınmasına neden olur. Bunların yanı sıra uzmanlar, karpuz, şeftali, portakal, kereviz ve salatalık gibi vücut ısısının düşüren yiyeceklerden uzak durmamızı tavsiye etti.

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