Kişisel mail adresinden resmi belge gönderen İngiltere İçişleri Bakanı Braverman görevinden istifa etti: Bir hata yaptım, sorumluluğu kabul ediyorum - Son Dakika
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Kişisel mail adresinden resmi belge gönderen İngiltere İçişleri Bakanı Braverman görevinden istifa etti: Bir hata yaptım, sorumluluğu kabul ediyorum

20.10.2022 07:33

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, kişisel e-posta adresinden resmi bir belge göndermesinin ardından kuralları teknik olarak ihlal ettiğini vurgulayarak görevinden ayrıldığını duyurdu. Braverman, "Bir hata yaptım, sorumluluğu kabul ediyorum ve istifa ediyorum." dedi.

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın 43 gün önce atadığı İçişleri Bakanı olan Braverman görevini bıraktığını duyurdu. Braverman, Twitter'dan paylaştığı istifa mektubunda, kişisel e-postasını kullanarak resmi bir belge gönderdiğini ve kuralları teknik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

Böylelikle Braverman, 1834'te 30 gün sonra görevi bırakan 1. Wellington Dükü Arthur Wellesley'den sonra en kısa süre görevde kalan içişleri bakanı oldu.

"KİŞİSEL MAİL ADRESİMDEN RESMİ BELGE GÖNDERDİM"

Braverman, açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı: "Bugün erken saatlerde, politika katılımının bir parçası olarak ve göçle ilgili hükümetin politikasına destek toplamak amacıyla kişisel e-postamdan parlamentodaki güvenilir bir meslektaşıma resmi bir belge gönderdim. Bu teknik bir kural ihlali teşkil ediyor. Bildiğiniz gibi, belge yakında yayınlanacak göçle ilgili bir Bakanlar Kurulu yazısı taslağıydı. Büyük bir kısmıyla ilgili zaten milletvekillerine bilgi verilmişti. Yine de görevi bırakmam doğru olur."

"HATAMIN SORUMLULUĞUNU KABUL EDİYORUM"

Hatasını fark eder etmez bunu hızla resmi kanallara bildirdiğini belirten Braverman, İçişleri Bakanı olarak konumu itibarıyla yapılacak en doğru şeyin istifa etmesi olduğunu kaydetti. Suella Braverman, "Hata yapmamış gibi davranmak, yaptığımızı herkes göremiyormuş gibi devam etmek ve her şeyin sihirli şekilde düzeleceğini ummak ciddi bir siyaset değildir. Bir hata yaptım, sorumluluğu kabul ediyorum ve istifa ediyorum." ifadesine yer verdi.

Mektubunda, ayrıca, Truss hükümetinin gidişatı hakkında endişeleri olduğunu vurgulayan Braverman, hükümetin seçmenlere vaatlerini yerine getirmediği değerlendirmesinde bulundu. Braverman, 13 Şubat 2020'den İçişleri Bakanı olarak atandığı 6 Eylül tarihine kadar İngiltere Başsavcısı olarak görev yapmıştı.

YERİNE ATANAN İSİM BELLİ OLDU

Başbakan Truss'ın, 14 Ekim'de görevden aldığı Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng de 38 gün bu görevde kalmıştı. Öte yandan Braverman'ın yerine, Grant Shapps getirildi.

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