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İngiltere'de Omicron vakaları hızla artıyor, Kraliçe Noel yemeğini iptal etti - Son Dakika
BBC

İngiltere'de Omicron vakaları hızla artıyor, Kraliçe Noel yemeğini iptal etti

17.12.2021 05:48
İngiltere'de Omicron vakaları hızla artıyor, Kraliçe Noel yemeğini iptal etti

İngiltere'de üçüncü doz takviye aşılar hızla uygulanmaya devam ederken Omicron varyantının görüldüğü kişi sayısı da hızla artıyor.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'yı kapsayan Birleşik Krallık'ta, pandeminin başından bu yana en yüksek vaka sayılarının iki gün art arda görülmesi endişe yarattı. Perşembe günü vakasayısı 88 bin 376'ya yükseldi.

İngiltere'nin en üst düzey tıp danışmanı Prof. Chris Whitty, Omicron varyantının "inanılmaz derecede hızlı yayıldığını ancak takviye aşılar sayesinde etkisini hızla kaybettiğini" söyledi.

Çarşamba günü aşılama konusunda da bir rekor kaydedildi: Bir günde 745 bin 183 kişi üçüncü doz Covid aşısını oldu.

Başbakan Boris Johnson da halkı dikkatli olması konusunda uyardı. Ancak Johnson, yeni bir kapanma ya da sokağa çıkma kısıtlaması yönünde karar almayacaklarını söyledi.

Kraliçe 2. Elizabeth ise, geleneksel olarak her yıl Noel öncesi verdiği öğlen yemeğini, "Omicron varyantının hızla yayılmasına karşı bir önlem olarak" iptal ettiğini duyurdu.

Prof. Whitty, geçen hafta alınan kısıtlı önlemlerin ve "kritik önemdeki takviye aşı programının hızlı yayılmayı durdurmasını beklediklerini" söyledi; ancak "işler beklendiği gibi gitmezse bakanlar her zaman bu durumu yeniden değerlendirebilir" dedi.

Geçen hafta İngiltere'de evden çalışmayı yeniden teşvik etme, sosyal mesafe kuralı ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu gibi uygulamalar "B Planı" adı altına uygulamaya girmişti.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, hastanelerde yatan 15 Omicron varyantlı hasta olduğunu duyursa da Whitty, gerçek sayının bunun çok üzerinde olabileceğini söylüyor.

Galler'de 26 Aralık sonrası gece kulüpleri kapanacak

Omicron varyantının ülke genelinde hızla yayılması sebebiyle Galler hükümeti de, önlem olarak iş yerlerinde ve dükkanlarda 2 metre sosyal mesafe uygulamasını 27 Aralık itibariyle yeniden başlatıyor.

Bu tarihten itibaren gece kulüpleri de geçici olarak kapanacak. Bu karar, büyük oranda yılbaşı gecesi gece kulüplerinde oluşacak kalabalığı ve sonrasında hızlı vaka artışlarını önlemek için verildi.

Hükümet, 24 ve 25 aralık günlerinde Noel'i kutlamak için kalabalık şekilde bir araya gelinmemesi, "küçük gruplar halinde toplanılması" çağrısı yaptı.

Galler'de de Omicron vaka sayısı Perşembe günü 33'ten 95'e yükseldi.

Pfizer-BioNTech ABD'de 12-15 yaş arası için onaya başvurdu

ABD'de de Omicron varyantının görülmesi ve 15 yaş altında yayılmaya başlamasıyla birlikte, Pfizer-BioNTech aşılarının 12-15 yaş arası için de tam kullanım onayına başvuruldu.

Onayı ABD Gıda ve İlaç Dairesi, aşının 16 yaş üstü için tam kullanım onayını Ağustos ayında vermişt. 5 ile 15 yaş arası çocuklar için ise acil kullanım onayı var.

İngiltere'de Omicron vakaları hızla artıyor, Kraliçe Noel yemeğini iptal etti

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Son Dakika Dünya İngiltere'de Omicron vakaları hızla artıyor, Kraliçe Noel yemeğini iptal etti - Son Dakika Dünya

BBC

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