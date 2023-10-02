İngiltere'de Oxford yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi - Son Dakika

İngiltere'de Oxford yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi

Son Güncelleme: 02.10.2023 23:23

İngiltere Oxford yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Olaya tanık olan çevredeki vatandaşlar görüntüleri sosyal medyada paylaşırken, konuyla ilgili resmi henüz bir açıklama gelmedi. Olayın bir yıldırımın düşmesi sonucu gerçekleştiği iddia edildi.

İngiltere'nin Oxfordshire kenti yakınlarındaki biyogaz tesisine düşen yıldırım sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tesiste yangın çıktı.

PATLAMAYLA GECE GÜNDÜZE DÖNDÜ

İngiltere'nin Oxfordshire kenti yakınlarındaki Severn Trent Green Power adlı biyogaz tesisine düşen yıldırım sonucu patlama meydana geldi. Patlama geceyi gündüze çevirirken, bölge sakinleri paniğe kapıldı.

İngiltere'de Oxford yakınlarında büyük bir 'patlama' meydana geldi

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Severn Trent Green Power tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 19.20 sularında Yarnton'daki Cassington AD tesisindeki bir biyogaz tankına yıldırım düşmesi sonucu patlama meydana geldiği aktarıldı. Açıklamada, bölgede güvenliğini sağlamak için acil durum hizmetleriyle birlikte çalışıldığı ve ilerleyen saatlerde olayla ilgili daha fazla bilginini kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Patlamanın ardından tesiste yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı. Bölge sakinleri Witney, Burford, Chipping Norton ve Milton-under-Wychwood'da elektrik kesintileri olduğunu bildirdi.

İngiltere'de Oxford yakınlarında büyük bir 'patlama' meydana geldi

PARLAMA 2 DAKİKA BOYUNCA GÖZLEMLENDİ

Bölgede yaşayan bir sosyal medya kullanıcısı, "Az önce büyük bir şey Woodstock'a doğru gitti… Havaalanına mı? Yön olarak herhangi bir fikrim yok. Gökyüzü yaklaşık 2 dakika boyunca parlıyordu, sonra ortadan kayboldu." ifadelerini kullandı.

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de Oxford yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de Oxford yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi - Son Dakika
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