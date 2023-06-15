İngiltere'de Queen Elizabeth Bahçelerinde ağaçla ilişkiye giren adam tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
İngiltere'de Queen Elizabeth Bahçelerinde ağaçla ilişkiye giren adam tutuklandı

İngiltere'de Queen Elizabeth Bahçelerinde ağaçla ilişkiye giren adam tutuklandı

15.06.2023 13:51

Salisbury kentindeki Queen Elizabeth Bahçelerinde bir adam, ağaçla cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklandı. Vatandaşlar, çıplak bir şekilde ağaca sürtündüğüne ve onu öptüğüne tanık oldu. Adam, kameraların önünde soyundu ve cinsel eylemde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Wiltshire Polisi, adamın ahlaka aykırı teşhir şüphesiyle tutuklandığını ve kefaletle serbest bırakıldığını açıkladı.

İngiltere'nin Salisbury kentindeki Queen Elizabeth Bahçelerinde bir adamağaçla cinsel eylemde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Parktaki vatandaşlar, 40'lı yaşlarındaki bu adamın sıcak havada çıplak bir şekilde ağaca sürtündüğüne ve onu öptüğüne tanık oldu.

İngiltere'de Queen Elizabeth Bahçelerinde ağaçla ilişkiye giren adam tutuklandı

Adam, kameraların önünde soyundu ve bir ağaçla gündüz vakti cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Videoda, adamın sıcak hava koşullarında çıplak bir şekilde ağaçla cinsel eylemde bulunduğu görülüyor.

Bir vatnadaş, "Gerçekten ne oluyor? Ağaca mı sürtünüyor? Ne oluyor?" diye haykırarak bu olağan dışı olayı filme aldı. O sırada Wiltshire'da, sıcak hava dalgasını keyifle yaşayan yaklaşık 25 kişi olduğu belirtildi.

Wiltshire Polisi sözcüsü, "40'lı yaşlarındaki bir erkek, ahlaka aykırı teşhir şüphesiyle tutuklandı. Adam, gözaltına alındı ve soruşturma devam ederken kefaletle serbest bırakıldı." dedi.

YORUMLAR
500

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de Queen Elizabeth Bahçelerinde ağaçla ilişkiye giren adam tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
15:52 Galatasaray, Moussa Dembele transferinde sona yaklaştı
15:43 Icardi'yi bekleyen Galatasaraylılar ters köşe! Dembele'nin imza atması an meselesi
15:43 Delhi'deki Dershanede Korkutan Yangın: Öğrenciler Tellere Tutunarak Yangından Kaçtı
15:43 Türk Halk Müziği Sanatçısı Ekrem Çelebi Hayatını Kaybetti
15:34 Hindistan'da dershanede yangın çıktı! Öğrenciler tellere tutunarak alevlerden kaçtı
15:34 Türk Halk Müziği sanatçısı Ekrem Çelebi hayatını kaybetti, siyasi isimlerden peş peşe paylaşım geldi
15:23 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat karıştırma' davası 30 Kasım'a ertelendi
15:13 Son Dakika: Ekrem İmamoğlu'nun "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yargılandığı dava 30 Kasım'a ertelendi
15:12 Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığından çıkan tartışmada 9 kişi hayatını kaybetti
15:08 İsviçre Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına Çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2023 15:55:33. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere'de Queen Elizabeth Bahçelerinde ağaçla ilişkiye giren adam tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement