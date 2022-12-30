İngiltere'de omzundan "Tık" sesi gelen genç, hastaneye gittiğinde acı gerçekle yüzleşti - Son Dakika
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İngiltere'de omzundan "Tık" sesi gelen genç, hastaneye gittiğinde acı gerçekle yüzleşti

30.12.2022 14:47

İngiltere'de yaşanan olayda 18 yaşındaki genç, spor yaptığı esnada omzundan bir 'tık' sesinin geldiğini duydu. Kasının çektiğini düşünen genç, ağrılarının artmasından sonra hastaneye giderek kanser olduğunu öğrendi.

İngiltere'de yaşayan Tomas Evans, geçtiğimiz haftalarda bir spor salonuna gitmeye başladı. Salonda ağırlık kaldırdığı sırada omzunda "Tık" diye ses duyan genç, önce bunun bir kas çekmesi olduğunu düşünerek konunun üzerine gitmedi. Fakat ilerleyen günlerde ağrıları dayanılmaz bir hal aldı.

HASTANEYE BAŞVURMAK ZORUNDA KALDI

Sonunda hastaneye gitmeye karar veren Tomas Evans'a yapılan ilk testlerde gencin omzunda büyük bir kitle olduğu tespit edildi. Patoloji sonuçlarında kitlenin kötü huylu olduğunu tespit edilmesi üzerine ise hemen ameliyat kararı alındı. Doktorlar, gencin sırtından büyük bir kitle çıkardı.

"BEN KAS OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Başına gelenler hakkında açıklamalarda bulunan Tomas Evans, "Spor yaptığım sırada gelen sesten sonra kasımın çekildiğini düşündüm. İlk başta fazla önemsemedim ve bunun bir kas yığını olduğunu düşündüm. Ancak hastaneye gittiğimde kanser olduğumu öğrendim" dedi.

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Son Dakika Dünya İngiltere'de omzundan 'Tık' sesi gelen genç, hastaneye gittiğinde acı gerçekle yüzleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de omzundan "Tık" sesi gelen genç, hastaneye gittiğinde acı gerçekle yüzleşti - Son Dakika
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