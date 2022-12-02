İngiltere'de ölüp dirildiğini iddia eden kadın 40 dakika boyunca yaşadıklarını anlattı: Vücudumda sarı bir ışık dolanıyordu

Kirsty Bortoft, hafta sonu nişanlısı Stu ile romantik akşam yemeği yemek için işten izin aldı. Nişanlısı Stu, eve geldiğinde Kristy'i tamemen bilincini kaybetmiş hareketsiz bir şekilde bulunca hemen hastaneye kaldırdı. 40 dakika boyunca hiçbir tepki vermeyen Kristy yapılan müdahale sonucunda hayata geri döndü.

"40 DAKİKA ÖLÜ KALDIM"

Hastanede kalbinin durduğunu belirtilen Kirsty'nin, yapılan müdahale sonrası kalbi tekrar çalıştı. Daha sonra birkaç gün komada kalan kadın Kristy, TikTok hesabından yaptığı açıklamada 40 dakika boyunca öldüğünü, yapılan müdahale sonrası tekrar hayata geri döndüğünü söyledi. 49 yaşındaki kadın doktorların ailesine yaşama şansının yüzde 6 olduğunu bu nedenle her şeye hazır olmaları gerektiğini söylediğini belirtti.

"VÜCUDUM TİTREDİ"

Komadan uyandıktan sonra yaşamasının mucize olduğunu söyleyen Kirsty, gözlerini açar açmaz, nişanlısının kendisine evlenme teklif ettiğini söyledi. Kendine gelmeden önce vücudunda sarı bir ışığın dolaştığınıve vücudunun titrediğini hissettiğini söyleyen Kristy yaşadığı tecrübenden sonra hiçbir şey için fazla düşünmemeyi ve hayatı en güzel şekilde yaşaması gerektiğini öğrendiğini dile getirdi.