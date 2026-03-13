Kargo gemisine binen tilki 5 bin 500 kilometre uzakta ortaya çıktı

İngiltere'den ABD'ye giden bir kargo gemisine gizlice binen bir kızıl tilki, yaklaşık 3.400 millik (5.400 kilometre) yolculuğun ardından New York'ta bulundu. Beklenmedik yolcu, yetkililer tarafından gemiden alınarak Bronx Hayvanat Bahçesine gönderildi."Kaçak yolcu" veteriner gözetiminde bakım altına alındı.

KARGO GEMİSİNDE ORTAYA ÇIKTI

Yetkililerin verdiği bilgilere göre tilki, İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkan, otomobil taşıyan kargo gemisinde keşfedildi. Associated Press ve The Guardian'ın haberlerine göre gemi 4 Şubat'ta İngiltere'den ayrıldı ve 18 Şubat'ta New York–New Jersey Limanı'na ulaştı.

Gemi limana yanaştıktan sonra yapılan kontroller sırasında, gemiye nasıl bindiği anlaşılamayan kızıl tilki fark edildi.

KURUMLAR HAREKETE GEÇTİ

Tilkinin bulunmasının ardından liman yetkilileri durumu ilgili kurumlara bildirdi. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Teşkilatı'nda görevli icra müdür yardımcısı Diane J. Sabatino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yetkililerin "sinsi kaçak yolcuyu" tespit ettiğini duyurdu.

Tilkinin güvenli şekilde taşınması için ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi, Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetleme Servisi ve New Jersey Balık ve Yaban Hayatı Bölümü de sürece dahil oldu.

BRONX HAYVANAT BAHÇESİ'NDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Tilki daha sonra Bronx Hayvanat Bahçesi'ne götürülerek veteriner merkezinde gözetim altına alındı. Hayvanat bahçesi yetkilileri, erkek tilkinin yaklaşık iki yaşında ve 5 kilogram ağırlığında olduğunu tahmin ediyor.

Hayvan programları direktörü Keith Lovett, Associated Press'e yaptığı açıklamada tilkinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Görünüşe göre iyi bir şekilde yerleşiyor. Çok şey atlattı." dedi.

ÖZEL DİYET UYGULANIYOR

Şu anda hayvanat bahçesinin veteriner merkezinde tutulan tilkiye, bakıcılar tarafından sebze, protein ve özel bisküvi tarzı yiyecekler içeren bir diyet uygulanıyor. Ek sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından hayvan için kalıcı bir yaşam alanı belirlenmesi planlanıyor.

DÜNYANIN EN YAYGIN TİLKİ TÜRLERİNDEN BİRİ

Bilimsel adı Vulpes vulpes olan kızıl tilki, Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Afrika'nın bazı bölgelerinde yaşayan ve dünyada en geniş dağılıma sahip tilki türlerinden biri olarak biliniyor.