İngiltere'den sığınmacıları Ruanda'ya götürecek ilk uçak bu akşam kalkacak, hükümete tepkiler sürüyor - Son Dakika
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İngiltere'den sığınmacıları Ruanda'ya götürecek ilk uçak bu akşam kalkacak, hükümete tepkiler sürüyor

14.06.2022 12:23
İngiltere'den sığınmacıları Ruanda'ya götürecek ilk uçak bu akşam kalkacak, hükümete tepkiler sürüyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere'den sığınmacıları Ruanda'ya taşıyacak ilk uçağın bugün kalkacağını, burada yer almayanların da daha sonraki uçaklarla gönderileceklerini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, bazı sığınmacıları ülkeden Ruanda'ya taşıyacak ilk uçağın bugün kalkacağını, başka sığınmacıların da daha sonraki uçaklarla gönderileceklerini söyledi.

Bugünkü ilk uçakta yer alması planlanan onlarca sığınmacı, sınır dışı edilmelerine karşı bireysel itirazlarda bulunup davalarını kazanarak listeden çıkarıldı.

Geri kalan 7-8 sığınmacının üçünün daha bugün kalkıştan önce itirazda bulunması bekleniyor.

Uçağın tamamen engellenmesine yönelik son girişim dün temyiz mahkemesi tarafından reddedildi.

Uçuşun maliyetinin 500 bin sterlini aşması bekleniyor ancak yetkililer bu yolla insan kaçakçılarının girişimlerini sekteye uğratmayı hedeflediklerini belirtiyor.

Sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planına tepki gösteren muhalif politikacıların yanı sıra Anglikan Kilisesi liderleri de planı kınayan açıklamalar yaptı.

Bir hükümet sözcüsü, son dakika yasal itirazların sürmesinin beklendiğini ancak uçuşları başlatmaktan "vazgeçilmeyeceğini" kaydetti.

Sözcü, sığınmacıları Doğu Afrika ülkesi Ruanda'ya göndermenin "insan kaçakçılarının iş modelini yıkacağını" ve "nihayetinde hayat kurtaracağını" söyledi.

Bu akşam yapılacak uçuşun aslında onlarca yolcuyu taşıması planlanıyordu. Ancak listedeki sığınmacıların çoğu sınır dışı edilmeye karşı bireysel itirazlarında başarılı oldu.

Uçakta kaç kişinin gönderileceği tam olarak belli değildi. İçişleri Bakanlığı dün gece bu sayının 8 olduğunu açıklarken, Care4Calais adlı sığınmacılara yönelik yardım kuruluşu sayının 7'ye düştüğünü söyledi.

BBC'ye konuşan bir hükümet yetkilisi, "insanları uçuşta tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını" ancak sığınmacıların gönderilmesine karşı kampanya yürütenler ve plana muhalif avukatların da geri kalan sığınmacıların bugün uçuştan çıkarılması için her türlü boşluğu kullanmalarını beklediklerini söyledi.

'Britanya'yı utandıran politika'

Anglikan Kilisesi'nin üst düzey liderleri Times gazetesine yazdıkları mektupta planı, " Britanya'yı utandıran ahlak dışı bir politika" olarak nitelendirdi.

Canterbury ve York Başpiskoposları ile Lordlar Kamarası'nda görev yapan 20'den fazla piskopos tarafından imzalanan mektupta, sınır dışı edilenlerin "sığınma taleplerinin dikkate alınmadığı... ya da içinde bulundukları durumu anlamaya yönelik herhangi bir girişimde bulunulmadığı" belirtildi.

İngiltere Kilisesi'nin tüm üst düzey yöneticileri tarafından imzalanan mektupta, Ruanda'ya gönderilenlerin İngiltere'deki aileleriyle yeniden bir araya gelme şanslarının olmadığı belirtildi.

"Birçoğu tarifsiz dehşetten kaçan çaresiz insanlar... Herkese sığınma hakkı tanıyamayız, ancak etik sorumluluklarımızı bir kenara bırakmamalı ya da sığınma talebinde bulunma hakkını koruyan uluslararası hukuku göz ardı etmemeliyiz."

Sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planı ne içeriyor?

Salı günkü uçuş, İngiltere'ye yasadışı yollardan girdiği düşünülen bazı sığınmacıların Ruanda'ya gönderilerek orada sığınma talebinde bulunmalarını öngören beş yıllık bir denemenin ilk uçuşu olacak.

Ruanda hükümeti başvurularını değerlendirirken bu kişilere kalacak yer ve destek sağlanacak ve eğer başarılı olurlarsa beş yıla kadar eğitim ve desteğe erişimle birlikte Doğu Afrika ülkesinde kalabilecekler.

Sığınma talepleri başarısız olursa, diğer göçmenlik yollarına başvurma şansı sunulacak, ancak Ruanda'dan sınır dışı edilmekle karşı karşıya kalabilecekler.

Pazartesi günü, temyiz mahkemesi hakimleri, hükümetin politikalarını uygulamasının "kamu yararına" olduğu yönündeki önceki bir kararı kabul ederek, ilk sınır dışı uçuşunun devam edebileceğine karar verdi.

Plana karşı çıkan kampanyacılar, önümüzdeki ay politikanın yasal olup olmadığına ilişkin tam bir duruşma yapılmadan önce uçağın kalkışını durdurmayı hedefliyordu.

Pazartesi günü Avam Kamarası'nda konuşan İşçi Partisi İçişleri Sözcüsü Yvette Cooper plan için "İngiltere'ye yakışmıyor" dedi.

Sığınmacılar İngiltere'ye nereden geliyor?

Yakın zamana kadar Manş Denizi'ni geçen sığınmacıların çoğu İran'dan geliyordu. Bu oran 2018'de yüzde 80, 2019'da ise yüzde 66'ydı.

Fakat artık daha geniş bir bileşim var. Geçen yıl küçük teknelerle gelenlerin yüzde 30'u İranlı, yüzde 21'i Iraklı, yüzde 11'i Eritreli ve yüzde 9'u Suriyeli idi.

Gelenlerin yaklaşık yüzde 75'i 18 ila 39 yaş arasındaki erkeklerden oluşuyordu.

2021'de 28 bin 526 kişinin küçük teknelerle Manş Denizi'ni geçtiği biliniyor. Bu yılki toplam rakamın çok daha yüksek olması bekleniyor.

İngiltere'den sığınmacıları Ruanda'ya götürecek ilk uçak bu akşam kalkacak, hükümete tepkiler sürüyor
İngiltere'den sığınmacıları Ruanda'ya götürecek ilk uçak bu akşam kalkacak, hükümete tepkiler sürüyor
İngiltere'den sığınmacıları Ruanda'ya götürecek ilk uçak bu akşam kalkacak, hükümete tepkiler sürüyor
İngiltere'den sığınmacıları Ruanda'ya götürecek ilk uçak bu akşam kalkacak, hükümete tepkiler sürüyor
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Kaynak: BBC

Mevlüt Çavuşoğlu, England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'den sığınmacıları Ruanda'ya götürecek ilk uçak bu akşam kalkacak, hükümete tepkiler sürüyor - Son Dakika

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