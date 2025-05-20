İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı - Son Dakika
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Dünya

İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı

İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı

İngiltere, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını artması nedeniyle Tel Aviv ile yürütülen serbest ticaret anlaşması görüşmelerini askıya aldı. Londra yönetimi, ülkedeki İsrail büyükelçisini de Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

20.05.2025 16:54
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İngiltere, Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonlarını genişleten İsrail ile serbest ticaret anlaşması görüşmelerini askıya aldığını açıkladı.

"NETANYAHU HÜKÜMETİ İLE GÖRÜŞMELERE DEVAM ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

İngiltere hükümetinden konuya ilişkin İbranice yapılan açıklamada, "İngiliz hükümeti mevcut ticaret anlaşmasına bağlılığını sürdürürken, Batı Şeria ve Gazze'de özellikle kötü politikaları destekleyen Netanyahu hükümeti ile yeni ve iyileştirilmiş bir ticaret anlaşması üzerinde görüşmelere devam etmek mümkün değildir" denildi.

İSRAİLLİ YERLEŞİMCİLERE YAPTIRIM

Yine hükümet adına yapılan ayrı bir açıklamada ise işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulama kararı alındığı belirtildi.

İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Aynı zamanda İsrail'in İngiltere Büyükelçisi Tzipi Hotovely de Gazze'deki operasyonun genişlemesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANINDAN NETANYAHU'YA ÇAĞRI

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı 'acımasızlık' olarak nitelendirdi. Gazze'ye insani yardımların ulaşmasının 11 haftadır engellenmesine de değinen Lammy, durumun 'savunulamaz' ve 'zalimce' olduğunu söyledi. Lammy ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze'deki ablukanın 'hemen sonlanması' çağrısında da bulundu.

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Son Dakika Dünya İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Salih Gökçek:
    Hala parmağını oynatma gereksinimi duymayan islam ülkelerine selam olsun anladınız siz 50 1 Yanıtla
  • Abdul Halik Erdogan:
    geç kalınmış bir karar isterseniz İsraile bir adım attirmazsiniz 49 2 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    İt it'e havlar ama ısırmaz birbuçuk senedir orada katliam var kimsenin kılı kıpırdamıyor malesef 35 2 Yanıtla
  • Ferdi Ozkent:
    Bizde Filistin üzerinden devam ediyoruz (çaktırmadan) 17 13 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    noluyo ya. İsrail'i kuran devlet değişik işler yapıyor. Trump etkisi ellaam 26 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    o da birşey mi bizde kınıyoruz. daha ne yapalim 21 5 Yanıtla
  • Murat denizli:
    durmak yok yalo devam gemicıkler hala tasıyor 14 10 Yanıtla
  • melike.54:
    valla helal olsun 19 4 Yanıtla
  • Murat Avci:
    Avrupa devletlerinin baskısı iyi olur.. 16 1 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    günaydın 10 1 Yanıtla
  • Halis demir:
    şu chp israile bir laf etmez kınayamazda bskıyorumda burada chp şak şak çıları hala bu hükümeti eleştiriyor one mute yi unutmuşlar 4 6 Yanıtla
  • Ates null:
    Hayırdır 60 bin çoluk çocuk,insan,kadın şehitten olduktan sonra.Bu manevra niye 9 0 Yanıtla
  • muz43kar.:
    Müslümanlarının yapamadıklarını başkaları yapıyor 7 0 Yanıtla
  • 124212421:
    ingilterenin böyle bir adım atması ilginç demekki topraklara o sahip olacak 5 0 Yanıtla
  • k K:
    ingiltere ve amarika israil demektir, 3. katildir. 4 0 Yanıtla
  • fatih Bayındır:
    Bilalın gemılerı tıcarete tam gaz devam 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    İngiletere ile ticareti kesmeliyizz o kadar afrika ile devam etmeliyiz 1 1 Yanıtla
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