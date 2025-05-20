İngiltere, Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonlarını genişleten İsrail ile serbest ticaret anlaşması görüşmelerini askıya aldığını açıkladı.
İngiltere hükümetinden konuya ilişkin İbranice yapılan açıklamada, "İngiliz hükümeti mevcut ticaret anlaşmasına bağlılığını sürdürürken, Batı Şeria ve Gazze'de özellikle kötü politikaları destekleyen Netanyahu hükümeti ile yeni ve iyileştirilmiş bir ticaret anlaşması üzerinde görüşmelere devam etmek mümkün değildir" denildi.
Yine hükümet adına yapılan ayrı bir açıklamada ise işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulama kararı alındığı belirtildi.
Aynı zamanda İsrail'in İngiltere Büyükelçisi Tzipi Hotovely de Gazze'deki operasyonun genişlemesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı 'acımasızlık' olarak nitelendirdi. Gazze'ye insani yardımların ulaşmasının 11 haftadır engellenmesine de değinen Lammy, durumun 'savunulamaz' ve 'zalimce' olduğunu söyledi. Lammy ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze'deki ablukanın 'hemen sonlanması' çağrısında da bulundu.
Son Dakika › Dünya › İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı - Son Dakika
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