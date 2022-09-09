2. Elizabeth'e tapıyorlar! İngiliz gazete gökyüzündeki bir bulutu İngiltere Kraliçesine benzetti

İngilizler, 70 yıldır ülkenin hükümdarı olan 2. Elizabeth'in ölümü sonrası yas tutarken, Daily Mail gazetesi tuhaf bir paylaşımı haberleştirdi.

BULUTU 2. ELIZABETH'İN ŞAPKALI HALİNE BENZETTİ

"Ölümünden birkaç saat sonra Kraliçe Elizabeth'i andıran bir bulut İngiliz kasabasının üzerinde süzülüyor" başlıklı haberde, İngiltere'nin batısındaki Telford ilçesinde yaşayan Leanne Bethell isimli İngiliz bir kadının, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünden sadece birkaç bir İngiliz kasabası üzerinde süzülen ve 2. Elizabeth'e benzeyen bir bulutun görüntüsünü Facebook'tan paylaştığı belirtildi.

Hatta daha ileri gidilerek Bethell'in paylaştığı fotoğrafta, bulutun 2. Elizabeth'in şapka taktığı haline oldukça benzediği ileri sürüldü.

Haberde, "Eve giderken Lacey aman tanrım diye bağırmaya başladığında panikledim" diyen Bethell'in Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Sonra bulutlardaki bu görüntüyü işaret etti" ifadelerine yer verildi.

İngilizlerin bu görseli bir işaret olarak düşündükleriyse olayın en ilginç tarafı oldu.

"HER ZAMAN BİZİ İZLİYOR"

Sosyal medyadaki birçok İngiliz kullanıcı da olağan dışı paylaşımlarda bulundu. Bugün öğleden sonra Windsor Kalesi'ndeki gökkuşağının yanı sıra Buckingham Sarayı'nda da bir çift gökkuşağı belirdiğini söyleyen birçok İngiliz, 2. Elizabeth için "bize bir işaret gönderdi" ve "bizi gerçekten terk etti" ifadelerini kullandı.

İşte İngilizlerin birbirinden tuhaf paylaşımları:

"Sadece ararsan görürsün. Belki bir işarettir ya da belki de sadece yukarıdan bir işaret arıyoruz, kim bilir"

"Tek bildiğim, bu hanımefendi hayatını bize büyük bir saygıyla adadı. Huzur içinde yat Kraliçe 2. Elizabeth"

"Her zaman bizi izliyor"

"Windsor Kalesi'ndeki gökkuşağı beni ağlattı. Kraliçe gökkuşağıyla bize bir işaret gönderdi."

"Bu gece bayrakların Windsor'da yarıya indirildiği için bir gökkuşağı patlıyor. Dikkat çekici bir görüntü. Elveda hanımefendi."