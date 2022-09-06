Türkiye ile ilgili "mülteci" vaatleri tartışma konusu olan Lizz Truss'a Boris Johnson'dan destek: Attıkları her adımda yanlarındayım - Son Dakika
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Türkiye ile ilgili "mülteci" vaatleri tartışma konusu olan Lizz Truss'a Boris Johnson'dan destek: Attıkları her adımda yanlarındayım

06.09.2022 09:50

İngiltere'de yeni başbakan olan Liz Truss'a koltuğunu devreden Boris Johnson, veda konuşması yaptı. Johnson, İngiltere'deki mültecileri Türkiye'ye gönderme planları yapması sebebiyle tepki çeken Liz Truss'a açık destek vereceğini dile getirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 48 saatlik siyasi krizin sonunda Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etti. Johnson'ın istifasının ardından Muhafazakar Parti liderliğine Liz Truss getirildi. Truss'ın en yakın rakibi ise eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'tı. Başkanlığının açıklandığı toplantıda söz alan Liz Truss, teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Göreve gelmesi resmiyet kazanan Truss'un Türkiye'nin de içinde olduğu ülkelerle ilgili vaatleri de dikkat çekti.

AMACI GÖÇMENLERİ TÜRKİYE'YE GÖNDERMEK

The Times'ın haberine göre Liz Truss, geçtiğimiz günlerde milletvekilleri ile gerçekleştirdiği özel bir toplantıda, göçmen kriziyle mücadele etmek amacıyla Ruanda ile yapılan anlaşmayı genişletmek istediğini söyledi. Truss, detaylarına The Times tarafından ulaşılan toplantıda, geçici koruma statüsündeki yaklaşık dört milyon Suriyeli ile dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna sahip olan Türkiye ile İngiltere'deki göçmenleri alması için müzakere başlatmak istediğini belirtti.

JONSHON BUGÜN TAM DESTEK VERDİ

İngiltere'deki bu gelişmelerin ardından eski başbakan Boris Johnson bugün bir veda konuşması gerçekleştirdi. Konuşmasında yeni başbakan Truss'a açık destek veren Johnson, "Beraber birçok şeyi başardık. Koronavirüs pandemisini yendik. Şimdi yeni bir hükümet göreve başlıyor. Benim bu hükümete artık vereceğim tek şey desteğimdir. Attıkları her adımda yeni hükümeti destekliyor olacağım" dedi.

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Boris Johnson, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye ile ilgili 'mülteci' vaatleri tartışma konusu olan Lizz Truss'a Boris Johnson'dan destek: Attıkları her adımda yanlarındayım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye ile ilgili "mülteci" vaatleri tartışma konusu olan Lizz Truss'a Boris Johnson'dan destek: Attıkları her adımda yanlarındayım - Son Dakika
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