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İngiltere, Orta Doğu'da barış ve istikrarı destekleyecek - Son Dakika

İngiltere, Orta Doğu'da barış ve istikrarı destekleyecek

Son Güncelleme: 07.11.2023 17:36

İngiltere'de yeni yasama yılı açılışını yapan Birleşik Krallık Kral 3. Charles konuşmasında, hükümetinin Orta Doğu'da barış ve istikrarı destekleyeceğini açıkladı.

İngiltere'de 1951'den sonra ilk kez bir kral tarafından açılan yeni yasama yılı töreninde konuşan Kral 3. Charles, Kraliçe Camilla ve aile üyeleriyle Lordlar Kamarası'nda düzenlenen oturuma katıldı. Charles, İngiltere'nin Gazze'ye insani desteğini ve Orta Doğu'da barış ve istikrar için çalışmayı sürdüreceğini de ifade etti.

UKRAYNA'YA DESTEK

Hükümetin yasa dışı göç, çocuk istismarı ve antisemitizmle mücadelesinin süreceğini söyleyen Kral 3. Charles, İngiltere'nin dünyada güvenliğe katkısını sürdüreceğini de belirterek Ukrayna'ya destek ve NATO'nun güçlendirilmesine de katkıların devam edeceğinin altını çizdi.

MONARŞİ KARŞITLARI PROTESTO ETTİ

Yaklaşık 100 kişilik monarşi karşıtı Republic grubu, Kral 3. Charles'ın geçiş güzergahında toplanarak Kralı ve monarşiyi protesto etti. Ellerinde "Benim kralım değil", "Monarşiyi kaldırın" ve "Bu kral çıplak değil" pankartları taşıyan grup, Kral 3. Charles ve kraliyet ailesini geçiş sırasında yuhaladı.

Republic grubu lideri Graham Smith, demokratik bir alternatifin devreye girmesi gerektiğini vurgulayarak "Meclisin açılışını yapan Kral bizi temsil etmiyor ve kralımız değil. Kraldan, monarşiden ve lordlardan kurtulmamız lazım." dedi.

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Son Dakika Dünya İngiltere, Orta Doğu'da barış ve istikrarı destekleyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere, Orta Doğu'da barış ve istikrarı destekleyecek - Son Dakika
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