İngiltere Savunma Bakanı: Husilere darbe indirildi

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, başkent Londra'da bulunan Lancaster House konağında basın toplantısı düzenledi. Shapps, geçen hafta Husileri hedef alan hava saldırısına ilişkin açıklamasında, "Görmezden gelmeyi tercih ettikleri uyarılarımızda daha net olamazdık. Artık yeter dedik. Sonuç olarak Husilere bir darbe indirildi" dedi.

İngiltere Savunma Bakanı Shapps, Lancaster House konağında 'Britanya'yı daha tehlikeli bir dünyaya karşı savunmak' başlığıyla düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Yemenli Husileri hedef alan hava saldırısına ilişkin detayları paylaştı. Shapps, "Dünya deniz taşımacılığının yaklaşık yüzde 15'i bu dar deniz yollarından geçmektedir. Ancak Husiler bölgedeki ticari gemileri tehdit ederek yasaları ısrarla ihlal etmektedir. Kızıldeniz'de, parlak Kraliyet Donanmamızın Husilerin tahammül edilemez ve giderek artan saldırılarına karşı kendini savunmak için nasıl harekete geçmek zorunda kaldığını gördük. Bu ayın başlarında dünya İran destekli Husilere çok net bir mesaj gönderdi. Yasadışı ve haksız eylemlerinize son verin. Masum hayatları riske atmayı bırakın. Küresel ekonomiyi tehdit etmeye son verin. Görmezden gelmeyi tercih ettikleri uyarılarımızda daha net olamazdık. Artık yeter dedik. Bu nedenle geçtiğimiz Perşembe günü Başbakan ve ben, dört adet Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Typhoon FGR4 ve iki adet Voyager hava yakıt ikmal tankeri ile desteklenen RAF hassas saldırılarına yetki verdik. Sonuç olarak Husilere bir darbe indirildi" dedi.

"DÜNYADAKİ ÇATIŞMALARIN SAYISI ARTACAK"

Shapps, dünyada 'barış temettüsü' döneminin sona erdiğini, savunma harcamalarının artmasının gerektiğini söyledi. Shapps, "Şimdi dünyadaki tüm müttefik ve demokratik ulusların da aynı şeyi yapma zamanıdır. Savunma harcamalarının artmasını sağlamalıdırlar. Çünkü daha önce de belirtildiği üzere, barış temettüsü dönemi sona ermiştir. Beş yıl içinde Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'nin de dahil olduğu birden fazla sahaya bakıyor olabiliriz. Kendinize sorun, bugün dünya genelinde yaşanan çatışmalara baktığınızda, bu sayının artması mı yoksa azalması mı daha olası? Sanırım hepimiz cevabı biliyoruz. Büyük olasılıkla artacak. Dolayısıyla, 2024 bir dönüm noktası olmalı" ifadelerini kullandı.