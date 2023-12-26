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İngiltere Savunma Bakanı: Son 4 ayda Rusya'nın Karadeniz Filosunun yüzde 20'si yok edildi - Son Dakika
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İngiltere Savunma Bakanı: Son 4 ayda Rusya'nın Karadeniz Filosunun yüzde 20'si yok edildi

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Kırım'da bir Rus donanma gemisinin Ukrayna tarafından vurulması sonrasında yaptığı açıklamada, son 4 ayda Rusya'nın Karadeniz Filosunun yüzde 20'sinin yok edildiğini belirtti. Shapps, Rusya'nın Karadeniz'deki hakimiyetine meydan okunduğunu ve Birleşik Krallık ve Norveç liderliğindeki yeni Denizcilik Kabiliyet Koalisyonu'nun Ukrayna'nın denizde kazanmasına yardımcı olduğunu söyledi.

İngiltere Savunma Bakanı: Son 4 ayda Rusya\'nın Karadeniz Filosunun yüzde 20\'si yok edildi
26.12.2023 - 15:35,  Güncelleme: 15:35
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İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Kırım'da bir Rus donanma gemisinin Ukrayna tarafından vurulması sonrasında açıklama yaparak son 4 ayda Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun yüzde 20'sinin yok edildiğini belirtti.

İngiltere Savunma Bakanı Shapps, bugünkü açıklamasında Kırım'ın Feodosiya limanında Ukrayna savaş uçağı tarafından vurulan Rus çıkarma gemisi Novocherkassk'a gönderme yaparak şu ifadelere yer verdi;

"Putin'in donanmasının bu son yıkımı, Ukrayna savaşında bir çıkmaz olduğuna inananların yanıldıklarını gösteriyor! Onlar, son 4 ayda Rusya'nın Karadeniz Filosunun yüzde 20'sinin yok edildiğini fark etmediler.

Rusya'nın Karadeniz'deki hakimiyetine artık meydan okunuyor, Birleşik Krallık ve Norveç liderliğindeki yeni Denizcilik Kabiliyet Koalisyonu, Ukrayna'nın denizde kazanmasını sağlamaya yardımcı oluyor."

Kaynak: DHA
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Son Dakika Dünya İngiltere Savunma Bakanı: Son 4 ayda Rusya'nın Karadeniz Filosunun yüzde 20'si yok edildi - Son Dakika


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