İngiltere Savunma Bakanlığı: Lavrov, Batı'yı suçlamak ve destek kazanmak için Afrika'da - Son Dakika
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İngiltere Savunma Bakanlığı: Lavrov, Batı'yı suçlamak ve destek kazanmak için Afrika'da

27.07.2022 10:45
İngiltere Savunma Bakanlığı: Lavrov, Batı'yı suçlamak ve destek kazanmak için Afrika'da

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan Ukrayna-Rusya savaşına dair istihbarat raporunda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Afrika turuna da değinilerek ziyaretin Rusya'nın, gıda krizi nedeniyle Batı'yı suçlamaya ve Afrika devletlerinin desteğini kazanmaya yönelik olduğu belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan Ukrayna- Rusya savaşına dair istihbarat raporunda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Afrika turuna da değinilerek ziyaretin Rusya'nın, gıda krizi nedeniyle Batı'yı suçlamaya ve Afrika devletlerinin desteğini kazanmaya yönelik olduğu belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan istihbarat raporunda, Rus özel askeri şirketi Wagner'in, muhtemelen Donbas'ta Vuhlehirska Elektrik Santrali ve yakındaki Novoluhanske köyü çevresinde taktiksel ilerlemeler kaydetmeyi başardığı ve bazı Ukrayna kuvvetlerinin bölgeden çekilmiş olabileceği belirtildi.

Lavrov'un Afrika turunun da değerlendirildiği raporda, "Lavrov şu anda Mısır, Etiyopya, Uganda ve Kongo Cumhuriyeti turunda. Rusya, uluslararası gıda krizi için Batı'yı suçlamak ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konusunda tarafsız kalan Afrika devletlerinin desteğini kazanmak için ziyaretleri büyük olasılıkla istismar etmeye çalışacak. 2014'ten bu yana Rusya, Afrika'da nüfuzunu güvence altına almak için önemli çabalar sarf etti ve Wagner, bölgede en çok tercih edilen etki araçlarından biri olarak sık sık konuşlandırıldı. Rusya muhtemelen öncelikle Afrika ile ilişki kuruyor çünkü bunun Rusya'nın arzuladığı 'Büyük Güç' kimliğini geliştireceğine inanıyor. İkincil hedefleri muhtemelen emtia imtiyazlarını güvence altına almak ve Afrika devletlerini uluslararası forumlarda Rusya'nın çıkarları doğrultusunda oy kullanmaya ikna etmektir" ifadelerine yer verildi.


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Kaynak: DHA

Ukrayna, England, Afrika, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere Savunma Bakanlığı: Lavrov, Batı'yı suçlamak ve destek kazanmak için Afrika'da - Son Dakika

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