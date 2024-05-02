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İngiltere ve Galler'de Yerel Seçimler Başlıyor

İngiltere ve Galler\'de Yerel Seçimler Başlıyor

İngiltere ve Galler'de yerel seçimler için sandık başına gidiliyor. Londra Belediye Başkanı, belediye meclis üyeleri ve 10 belediye başkanı için oy kullanılacak. Sadık Khan üçüncü dönem için adaylığını koyarken, Muhafazakarlar kötü bir performans göstereceği beklentisi hakim.

02.05.2024 02:09
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İngiltere ve Galler, Perşembe günü 4 yıllığına belediye başkanlarını, belediye meclisi üyelerini ve polis komiserlerini seçecekleri yerel seçimler için sandık başına gidiyor.

2 Mayıs Perşembe günü Londra Belediye Başkanı, Londra Belediye Meclis üyeleri ve İngiltere'nin başkenti dışında 10 belediye başkanı için oy kullanılacak.

Londra Belediye Başkanlığı görevini son iki dönemdir yürüten Sadık Khan, üçüncü dönem için de İşçi Partisi'nin adayı. Khan, yerel seçimlerde iktidardaki Muhafazakar Parti adayı Susan Hall dahil 12 adaya karşı yarışacak.

Londra Belediye Başkanı, şehirde yaşayan 8,9 milyon insanı temsil ediyor ve 20,4 milyar sterlinlik bütçeyle çalışıyor.

Bunun yanında seçmenler İngiltere çapındaki 107 yerel yönetim için oy kullanacak.

Yerel yönetimlerde iktidardaki Muhafazakarlar ve ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin her biri 1000'e yakın koltukla benzer sayılara sahip. Liberal Demokratlar'ın koltuk sayısı 400'ün, Yeşiller Partisi'nin koltuk sayısı ise 100'ün biraz üzerinde.

Bunlara ek olarak İngiltere ve Galler'deki seçmenler 37 polis komiserini belirlemek üzere oy kullanacak.

Muhafazakarlar kötü performans mı gösterecek?

Sonuçların ulusal siyaset açısından önemini değerlendiren BBC News Politika Editörü Chris Mason, Muhafazakarlar ve diğerleri arasında Muhafazakarları'n seçimlerde kötü bir performans göstereceği beklentisinin hakim olduğunu belirtiyor. Mason'ın analizi şöyle devam ediyor:

"Bu varsayımlar göz önüne alındığında, asıl soru ne kadar kötü olacağı ve sonucun kendi açılarından nasıl algılandığı.

"Perşembe günü yarışılacak koltuklar için son önemli mücadele 2021'de gerçekleşmişti.

"O zamanlar Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakarlar, Covid-19 aşı programıyla birlikte artan popülerliklerinin sayesinde yüksekten uçuyorlardı.

"Süreç, İşçi Partisi'nin kalesi sayılan Hartlepool bölgesini ara seçimlerde Muhafazakar Parti'ye kaptırdığı döneme denk gelmişti. Keir Starmer'ın İşçi Partisi lideri olarak en kötü performans gösterdiği andı.

"Bu durum onun için o kadar kötüydü ki istifa etmeyi düşündü.

"İşler nasıl değişti?

"Eğer seçmenlerin kolektif yargısı böyleyse bu, Muhafazakarların çok daha geriye düşmeleri gerektiği anlamına geliyor.

"Sonuçlar sadece yerel yönetimler açısından bakıldığında bile önemli. Seçilenler önümüzdeki birkaç yıl boyunca kendi bölgelerindeki günlük yaşamın her türlü alanında karar vericileri karara bağlayacaklar.

"Ancak sonuçlar aynı zamanda Birleşik Krallık hükümetine liderlik etmesi muhtemel iki partinin (Muhafazakarlar ve İşçi Partisi) veya diğer partilerin popülaritesinin bir ölçüsü olarak da kullanılacak.

"Muhafazakarlar:

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İngiltere ve Galler'de Yerel Seçimler Başlıyor - Son Dakika

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