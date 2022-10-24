Skandal Türkiye raporu yayınlandı: Suriye'nin kuzeyini mülteci çöplüğüne dönüştürmeye çalışıyorlar

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Human Rights Watch (HRW - İnsan Hakları Gözlemevi), Türkiye'nin Şubat-Temmuz döneminde yüzlerce Suriyeliyi zorla sınır dışı ettiğini iddia etti. Bu sabah yayımlanan raporda, "Sınır dışı edilen Suriyeliler HRW'ye; evleri veya iş yerlerindeyken tutuklandıklarını, zorla geri gönderme merkezlerine getirildiklerini, kötü koşullarda bekletildiklerini, şiddete maruz kaldıklarını ve nihayetinde kendilerine bir 'gönüllü dönüş formu' imzalatıldığını, peşinden sınırın öte tarafına götürüldüklerini anlattı" denildi.

"SURİYE'NİN KUZEYİNİ MÜLTECİ ÇÖPLÜĞÜNE DÖNÜŞTÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Biri kadın, ikisi erkek çocuk toplam 47 kişiyle yüz yüze veya telefonla yapılan görüşmelere dayanılarak hazırlanan raporda, İnsan Hakları Gözlemevi Mülteci ve Göçmen Hakları Araştırmacısı Nadia Hardman, "Türk makamları, uluslararası hukuku ihlal ederek yüzlerce Suriyeli mülteciyi Suriye'nin kuzeyine geri gönderdi. Türkiye, 3,6 milyon Suriyeli mülteciye geçici koruma sağlıyor olsa da şu anda Suriye'nin kuzeyini bir mülteci çöplüğüne dönüştürmeye çalışıyor gibi görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'DEN İTİRAZ

Türkiye'de yabancı düşmanlığının arttığı öne sürülen raporda, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Dr. Savaş Ünlü'nün, "göç yönetiminin uluslararası hukuka uygun olarak yapıldığı ve ihlallere dair iddiaların temelsiz olduğu" itirazına da yer verildi.

"TÜRKİYE GÖÇMENLER İÇİN GÜVENLİ ÜLKE DEĞİL"

Bugün yayımlanan HRW raporunda, hukuki güvence olmadığına dikkat çekilerek "Avrupa, Türkiye'yi sığınmacılar için güvenli olmayan ülke olarak tanımalıdır" çağrısı yapıldı.

SURİYELİLERE KOL KANAT GEREN TÜRKİYE

Suriyelilerin daha insani koşullarda yaşaması için büyük çaba sarf eden Türkiye, 11 yılda yaklaşık olarak 50 milyar dolara yakın para harcadığı tahmin ediliyor. Bu miktarın bir kısmını Avrupa karşılarken, TSK da Suriyelilerin güvenli dönüşü için operasyonlar düzenledi.