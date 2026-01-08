İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı

Ukrayna'da yaşanan olay, kamuoyunda büyük tepki yarattı. Yeni doğan bebeklerini doğumdan yalnızca bir gün sonra satmaya çalıştıkları öne sürülen bir anne ve partneri polis tarafından tutuklandı.

Olay, ülkenin güneyindeki Mykolaiv kentinde meydana geldi. Yetkililerin verdiği bilgilere göre 21 yaşındaki kadın ile 38 yaşındaki eşi, dünyaya gelen bebeklerini yaklaşık 10 bin dolar (yaklaşık 7 bin 500 sterlin) karşılığında bir kişiye teslim etti. Teslimatın hemen ardından polis ekipleri harekete geçerek çifti suçüstü yakaladı.

Polis tarafından paylaşılan görüntülerde, şüphelilerin kelepçelenerek gözaltına alındığı, güvenlik görevlilerinin ise bebeğin satışı için verilen parayı saydığı görülüyor. Görüntülerin sonunda, yeni doğan bebeğin bir devlet görevlisinin kucağında güvenli şekilde tutulduğu yer alıyor.

Soruşturma kapsamında, çiftin anne hamileliğinin son haftalarındayken bile alıcı aramaya başladığı ortaya çıktı. Hatta bebeğin doğumundan önce satış konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi. Alıcının, doğumdan önce kapora ödediği de öğrenildi.

Yetkililer, polis ekiplerinin olayı başından beri takip ettiğini ve şüphelilerin bir süredir gözetim altında olduğunu açıkladı. Son teslimat ise 2 Ocak'ta, bebeğin doğumundan sadece bir gün sonra gerçekleşti.

Çift, Ukrayna Ceza Kanunu'nda insan ticareti suçlarını kapsayan ağır maddeler kapsamında tutuklandı. Mahkeme, şüphelilerin kefaletle tutuklu yargılanmasına karar verdi. Bu suçtan hüküm giyenlerin uzun süreli hapis cezası ve mal varlıklarına el konulmasıyla karşı karşıya kalabileceği bildirildi.

Yetkililer, bebeğin şu anda devlet koruması altında olduğunu açıkladı. Bebeğin sağlık durumuna ilişkin ise henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.