Ortalığı karıştıran davet! Şara'yı tutuklamak istediler - Son Dakika
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Ortalığı karıştıran davet! Şara'yı tutuklamak istediler

Ortalığı karıştıran davet! Şara\'yı tutuklamak istediler

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin, Suriye Devlet Başkanı Ahmed El Şara'yı Arap Birliği Zirvesi'ne davet etmesi, ülkede büyük bir siyasi krize neden oldu. 50'den fazla Iraklı milletvekili, Şara'nın ülkeye girişinin yasaklanması için parlamentoya başvurdu. Bazı siyasi gruplar ise Şara'nın ülkeye girişinde tutuklanması gerektiğini savundu.

22.04.2025 15:10
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin, Suriye Devlet Başkanı Ahmed El Şara'yı Bağdat'ta yapılacak Arap Birliği Zirvesi'ne davet etmesi, ülkede siyasi krize yol açtı.

Şaraa'nın daveti sonrası, 50'den fazla Iraklı milletvekili parlamentoya başvurarak ziyaretin yasaklanmasını talep etti, bazı siyasi gruplar ise Şara'nın ülkeye girişinde tutuklanması gerektiğini savundu.

Şİİ MİLİSLER RAHATSIZ OLDU

Sudani'nin Katar'da gerçekleşen görüşmede Şara'ya resmî daveti ilettiği ortaya çıktıktan sonra, özellikle Şii siyasi bloklardan sert tepkiler geldi. Şii milletvekili Yusuf El Kalabi, "Şara'nın Irak'a girmesi, bize ihanettir" dedi.

İRAN DESTEKLİ GRUPLAR VE ASKERİ KANATLAR DA KARŞI

Irak'taki İran yanlısı milislerin temsilcileri de tepkilerini gizlemedi. Ketaib Hizbullah Sözcüsü Ebu Ali El-Askari, davetin gerekçesini sorgularken, Asa'ib Ahl Al-Haq lideri Qais Al-Khazali ise daveti "erken" buldu ve Şara'nın Irak güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınabileceğini ileri sürdü.

'GİZLİ BELGELER VAR' DENİLDİ

İngiltere merkezli AmwajMedia'nın haberine göre, Katar'daki görüşme günü Telegram'da paylaşılan bazı gizli belgeler, Şaraa'nın 2005-2011 yılları arasında ABD ve Irak'ta gözaltında tutulduğuna dair bilgileri içerdiği iddiasıyla kamuoyuna sunuldu.

Suriyeli-Amerikalı gazeteci Hassan Hassan, bu belgelerin Irak kamuoyunu provoke etmeyi hedeflediğini savunurken, belgelerde suçlama yöneltilebilecek somut delillerin bulunmadığını da dile getirdi.

Irak yargısı ise bugüne kadar Şara hakkında aktif bir tutuklama emri bulunup bulunmadığını açıklamayı reddetti.

NELER OLDU?

Irak Başbakanı Muhammed Şii El Sudani, geçen hafta Süleymaniye'de düzenlenen Süleymani Forumu'nda yaptığı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Ahmed El Şara'yı 17 Mayıs'ta Bağdat'ta yapılması planlanan Arap Birliği Zirvesi'ne davet ettiğini teyit etti. Aynı konuşmada Sudani, Kasım 2025'te yapılacak genel seçimlerde yeniden aday olacağını da duyurdu.

Amwaj.media'nın haberine göre, bu davetin ardından Irak'ta hem siyasi hem de güvenlik çevrelerinden Şara'ya yönelik tepkiler yükseldi. 50'den fazla milletvekili parlamentoya başvurarak Şara'nın Irak'a girişinin engellenmesini talep etti. Bazı siyasi figürler ise, Şara'nın ülkeye gelmesi durumunda 2005-2011 yılları arasında Irak ve ABD'de gözaltında bulunduğu döneme atıfla, hakkında tutuklama uygulanması gerektiğini öne sürdü.

Irak yargısı şu ana kadar Şara hakkında aktif bir tutuklama kararı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapmadı. Ancak İran'a yakın bazı siyasi ve silahlı yapıların liderleri, Şara'nın Irak'a girişi halinde gözaltına alınabileceğini ifade etti.

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Son Dakika Dünya Ortalığı karıştıran davet! Şara'yı tutuklamak istediler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • yusufkaan5:
    Irak iranlı şiilerin elinde, yıllardır tüm ortadoğu ya en az siyonistler kadar zarar veriyorlar. 9 4 Yanıtla
  • osman şahin:
    ŞARA BİR DEAŞ MENSUBUDUR ELİ KANLI KATİL AZILI BİR TERORİSTİR BAŞINA ÖDÜL BİLE KONULMUŞTU ULUSTLAR ARASI MAHKEMEDE TUTUKLANIP YARGILANMALI 0 1 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    turk dunyasi dediler turk dunyasi kibrisi turk devletini tanimadi suriye dediler sara ayni sekil tanimadi isiniz gucunuz algi uyutulmaya devam 0 0 Yanıtla
  • ayşe onat:
    hıımmm ..demek ki şara suriye için en iyi başkan zira başkaları rahatsızsa bu kişiden yerinde bir karar alınmış Suriye için.haram ekmeklerini kesti çünkü... aferin şara'ya 0 0 Yanıtla
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