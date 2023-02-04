Irak İçişleri Bakanlığı, babasının öldürdüğü Youtuber Tiba al-Ali hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Irak İçişleri Bakanlığı, babasının öldürdüğü Youtuber Tiba al-Ali hakkında açıklama yaptı

04.02.2023 14:58
Irak İçişleri Bakanlığı, babasının öldürdüğü Youtuber Tiba al-Ali hakkında açıklama yaptı

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Dr. Saad Maan, Türkiye'de yaşayan ve Irak'taki ailesini ziyareti sırasında 31 Ocak'ta babası tarafından öldürülen Youtuber Tiba al-Ali'yle (22) ilgili açıklama yaptı.

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Dr. Saad Maan, Türkiye'de yaşayan ve Irak'taki ailesini ziyareti sırasında 31 Ocak'ta babası tarafından öldürülen Youtuber Tiba al-Ali'yle (22) ilgili açıklama yaptı. Bakan Maan, aile ile al-Ali'yi barıştırmak için çalıştıklarını, olumlu yönder ilerlediklerini ve ölüm haberinin kendilerini şaşırttığını belirtti.

Youtuber Tiba al-Ali, 2017'den itibaren Türkiye'de yaşamaya başlamış ve ziyaret için Irak'ın Divaniye kentine gelmişti. Genç kızın 31 Ocak'ta babası tarafından öldürülmesinin ardından bölgede protestolar başladı ve sivil toplum kuruluşları, kadın cinayetlerini önlemek için failin cezalandırılması konusunda çağrı yaptı. Yerel basın, Tiba'nın ailesiyle arasında anlaşmazlık nedeniyle bunun bir 'aile içi cinayet' olduğunu ileri sürdü.

BABA CİNAYETİ İTİRAF ETTİIrak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Dr. Saad Maan dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Tiba al-Ali ile ailesi arasında arabuluculuk yaptıklarını, tarafları bir araya getirdiklerini, tavsiyeler ve çözüm önerileri sunduklarını belirtti. Sözcü Maan, iki tarafın da olumlu yaklaşım sergilediğini ve tarafların tekrar buluşmasını beklerken Tiba al-Ali'nin öldürülmesinin kendilerini şaşırttığını vurguladı. Al-Ali'nin babasının polis merkezine gelerek cinayeti itiraf ettiğini belirten Sözcü, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.  Sosyal medyada geçen hafta Tiba al-Ali'yle ilgili etiket açılarak protestolar başladı ve genç kızın öldürülmesinin 'namus cinayeti' olduğu ileri sürüldü.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
6 yıl önce Türkiye'ye sığınmıştı! Ülkesine maç izlemeye giden Youtuber, babası tarafından öldürüldü 6 yıl önce Türkiye'ye sığınmıştı! Ülkesine maç izlemeye giden Youtuber, babası tarafından öldürüldü Hessen Eyalet Parlamentosu Milletvekili ve Gazeteci İsmail Tipi, 64 yaşında yaşama veda etti Hessen Eyalet Parlamentosu Milletvekili ve Gazeteci İsmail Tipi, 64 yaşında yaşama veda etti Hessen Eyalet Parlamentosu Milletvekili ve Gazeteci İsmail Tipi, 64 yaşında yaşama veda etti Hessen Eyalet Parlamentosu Milletvekili ve Gazeteci İsmail Tipi, 64 yaşında yaşama veda etti

İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Irak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Irak İçişleri Bakanlığı, babasının öldürdüğü Youtuber Tiba al-Ali hakkında açıklama yaptı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:15 CHP'nin suç duyurusunda bulunduğu pankarta Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
17:06 Herkes aynı soruyu soruyor! Sivasspor-Beşiktaş maçının zemini mücadelenin önüne geçti
16:46 Ali Koç'un konuşması sonrası ezeli rakiplerin mesaj yağmuruna tuttuğu Valencia şaşkın: Ne olduğunu anlamadım
16:25 Malatya'da akraba pazarcılar arasında indirimli ürün kavgasını vatandaşlar ayırdı
16:34 Cinsel saldırıyla suçlanan cemiyet başkanının ifadesi ortaya çıktı: Tamamen iftira
16:10 MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı
16:07 Emel Müftüoğlu yıllar sonra itiraf etti: Sesini kıskandığım için Sertap Erener'e kezzaplı çay önerdim
16:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes'in idam edilmeden önce kaleme aldığı son mektubu okudu
15:45 Restoranına yapılan rezervasyonlar hava koşulları nedeniyle iptal edilen Mehmet Yalçınkaya sitem etti: Kar gelmeden psikolojik etki başladı
15:41 Ahmet Bulut, Fenerbahçe Divan Kurulu'nda söyledikleriyle Ali Koç'un önüne geçti: Kilonuz kaç kuruş?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2023 17:28:10. #1.12#
SON DAKİKA: Irak İçişleri Bakanlığı, babasının öldürdüğü Youtuber Tiba al-Ali hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement