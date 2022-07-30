Irak'ta Sadr yanlıları yine meclisi bastı! Oturumlar askıya alındı - Son Dakika
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Irak'ta Sadr yanlıları yine meclisi bastı! Oturumlar askıya alındı

30.07.2022 19:26

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının düzenlediği gösterilerde yaralı sayısının 125'e ulaştığı bildirildi. Irak Meclisi'ndeki oturumlar ikinci bir karara kadar askıya alındı.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es Sadr yanlıları Bağdat'ta meclis binasını bastı. Fransız Haber Ajansı AFP muhabirinin aktardığına göre yüzlerce gösterici yoğun güvenlik önlemleriyle korunan, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye girerek meclis binasını bastı. Irak bayrakları ve Mukteda es Sadr'ın fotoğraflarını taşıyan göstericiler, İran yanlısı Şii çatı kuruluş Koordianasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak Muhammed Şiya es Sudani'yi ilan etmesini protesto etti.

Irak'ta güvenlik güçleri protestolar öncesinde parlamento binasının bulunduğu Yeşil Bölge'ye giden birçok caddeyi kapatmıştı. Yeşil Bölge'ye girmek isteyen Sadr yanlılarına güvenlik güçleri tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

YARALI SAYISI 125'E ULAŞTI

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gösterilerdeki yaralı sayısına ilişkin bilgi verildi. "Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlara getirilen yaralı sayısı 100'ü sivil, 25'i asker olmak üzere 125'e ulaştı." ifadesine yer verilen açıklamada, yaralıların tedavisi için gerekli tüm sağlık önlemlerinin alındığı ve diğer sağlık hizmetlerinin sağlanması için Bakanlığa bağlı kurumların seferber olmaya devam ettiği belirtildi.

Irak'ta Sadr yanlıları yine meclisi bastı! Oturumlar askıya alındı

NE OLMUŞTU?

Sadr'ın yer aldığı ittifak geçen yıl Ekim ayında yapılar parlamento seçimlerinden en büyük güç olarak çıkmıştı. İttifak bu nedenle hükümetteki kilit makamlara gelecek isimleri belirlemek istiyor. Başbakan adayı ilan edilen eski başbakan ve eski vali Şiya es Sudani, Irak eski Başbakanı Nuri el Maliki'nin en yakınındaki isimlerden biri olarak biliniyor. Maliki, Mukteda es Sadr'ın ise en önemli rakiplerinden biri. Sadr yanlıları es Sudani'nin başbakan adayı olarak açıklanmasının ardından Çarşamba günü de Yeşil Bölge'ye girerek meclis binasını basmış ve protesto gösterisi düzenlemişti.

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Kaynak: AA

Bağdat, Irak, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Irak'ta Sadr yanlıları yine meclisi bastı! Oturumlar askıya alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ta Sadr yanlıları yine meclisi bastı! Oturumlar askıya alındı - Son Dakika
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