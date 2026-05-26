İran, ABD İHA\'sını Düşürdü

İRAN, Basra Körfezi'nde hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait 'MQ-9 Reaper' tipi İHA'yı düşürdüğünü bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran hava savunma unsurları tarafından yürütülen istihbarat ve takip faaliyetleri sonucu ABD'ye ait bir 'MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek vurulduğunu duyurdu. 'RQ-4' tipi İHA ile 'F-35' savaş uçağına da ateş açıldığı ve uçakların bölgeden uzaklaşarak hava sahasını terk ettiği kaydedilen açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika'nın saldırgan ordusundan gelebilecek herhangi bir ateşkes ihlaline karşı uyarıda bulunmakla birlikte, karşılık verme hakkını meşru ve kesin olarak kabul etmektedir" ifadelerine yer verildi.