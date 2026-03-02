İran, ABD ile görüşmeleri başlatmak için yeni bir girişimde bulundu - Son Dakika
İran, ABD ile görüşmeleri başlatmak için yeni bir girişimde bulundu

İran, ABD ile görüşmeleri başlatmak için yeni bir girişimde bulundu
02.03.2026 06:45
İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Larijani'nin, savaş sürerken sürpriz bir hamleyle Oman arabuluculuğunda ABD ile görüşmeleri yeniden başlatmak için diplomatik girişimde bulunduğu ve taraflar arasındaki dolaylı temasları canlandırmaya çalıştığı bildirildi.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin, Oman arabuluculuğunda ABD ile diplomatik temasları hızlandırdığı yönündeki iddia Tahran tarafından yalanlandı. Wall Street Journal'ın gündeme taşıdığı haberin ardından Laricani cephesinden "ABD ile müzakere etmeyeceğiz" açıklaması geldi.

WSJ'NİN İDDİASI

Wall Street Journal, Laricani'nin Muscat'ta Oman Sultanı Haitham bin Tariq ve Dışişleri Bakanı Badr al-Busaidi ile bir araya gelerek Washington ile dolaylı temasları yeniden canlandırmaya çalıştığını yazdı. Haberde, İran ile ABD arasında son haftalarda yeniden başlatılan dolaylı görüşmelerin zeminini güçlendirme çabası olduğu öne sürüldü.

Gazete, Muscat ve Cenevre'de yapılan önceki dolaylı nükleer müzakere turlarına atıfta bulunarak, teknik görüşmelerin Viyana'da devam edebileceğini aktardı. Oman'ın, bir yıldır doğrudan temasın kesik olduğu Washington-Tahran hattında kritik bir arabulucu rol üstlendiği vurgulandı.

TAHRAN'DAN NET YALANLAMA

Ancak söz konusu iddiaların ardından Ali Laricani'den sert bir açıklama geldi. Laricani, ABD ile herhangi bir müzakere yürütülmediğini belirterek, "ABD ile müzakere etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Böylece Wall Street Journal'ın diplomatik girişim iddiası Tahran tarafından resmen reddedilmiş oldu.

İran cephesi, mevcut koşullarda Washington ile yeni bir müzakere sürecinin gündemde olmadığını savundu. Bu açıklama, savaşın sürdüğü ve ABD-İran hattında askeri gerilimin yüksek seyrettiği bir dönemde geldi.

OMAN'IN ROLÜ TARTIŞMA KONUSU

Oman uzun süredir İran ile ABD arasında dolaylı diplomatik temaslara ev sahipliği yapan nadir bölgesel aktörlerden biri olarak biliniyor. Muscat yönetimi, geçmişte nükleer dosya başta olmak üzere birçok kritik başlıkta arabuluculuk rolü üstlenmişti. Ancak Laricani'nin son açıklaması, en azından mevcut aşamada Washington ile yeni bir müzakere sürecinin başlamayacağına işaret ediyor.

SAVAŞ ORTAMINDA DİPLOMASİ BELİRSİZ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonları ve Tahran'ın bölgesel misillemeleri sürerken, diplomasi iddiaları ve yalanlamalar savaşın seyrine dair belirsizliği artırıyor. Taraflar arasında dolaylı temasların perde arkasında sürüp sürmediği ise netlik kazanmış değil.

