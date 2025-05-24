İran-ABD Müzakerelerinde İlerleme Belirtileri

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile Roma'da yapılan müzakerelerin şimdiye kadar gerçekleştirilen 'en profesyonel müzakere' turlarından biri olduğunu belirterek, görüşmelerde ilerleme ihtimali bulunduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin 5'inci turunun ardından açıklama yaptı. Arakçi, İtalya'nın başkenti Roma'daki müzakerelere ilişkin, "Bu tur, şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz en profesyonel müzakere turlarından biriydi. İran İslam Cumhuriyeti'nin müzakerelere ilişkin tutum ve ilkelerini bir kez daha dile getirdik. Pozisyonumuz gayet net ve bu tutumumuzun arkasındayız" dedi.

Arakçi, ABD tarafından şimdi daha iyi anlaşıldıklarını düşündüğünü vurgulayarak, "Sayın Umman Dışişleri Bakanı bu turda mevcut engelleri ortadan kaldıracak ve ilerleme sağlayacak çözümler üretmeye çalıştı. Çeşitli fikirler tartışıldı" diye konuştu.

Müzakerelerin devam etmesi konusunda Arakçi, "Görüşmeler iki, üç toplantıda çözülemeyecek kadar karmaşık ama artık makul bir yolda olmamız bile başlı başına bir ilerlemedir. Bana göre, bugün, özellikle yapılan tartışmalar ve Umman'ın engelleri kaldırmaya yönelik önerdiği çözümler dikkate alındığında, ilerleme ihtimali bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.