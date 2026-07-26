İran, ABD Üslerini Hedef Aldı

(ANKARA) - İranlı Tuğgeneral Muhammed Rıza Ekreminiya, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda haziran ayında imzalanan mutabakatı ihlal ettiğini öne sürerek, buna karşılık düzenlenen misilleme operasyonlarında Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri üslerinin ana hedefler arasında yer aldığını söyledi.

İran Devlet Haber Ajansı'nın aktardığı açıklamada, Muhammed Rıza Ekreminiya, Tahran'ın, ABD'nin haziran ayında imzalanan mutabakat zaptını ihlal ederek, Hürmüz Boğazı'nda "sahte ve yasa dışı bir güzergah oluşturmaya çalışması" üzerine, boğaz üzerindeki haklarını savunmak amacıyla harekete geçtiğini bildirdi.

Ekreminiya, "Bu operasyonlarda İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, ABD'nin bölgedeki en önemli üsleri arasında yer alan Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'deki askeri üslerini operasyonlarının merkezine aldı" ifadelerini kullandı.

Haziran ayında imzalanan mutabakat zaptı, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ulaşımının yönetimine ilişkin anlaşmazlık nedeniyle fiilen çökmüştü. ABD, İran'a 13 gece üst üste hava saldırıları düzenlemiş, buna karşılık İran da Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef almıştı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump, önleyici füze stoklarının azalmasına ilişkin endişeler ve diplomasiye alan tanımak amacıyla cuma günü saldırıları durdurma kararı aldı.