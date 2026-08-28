İran, ABD Yaptırımlarını Ekonomik Terörizm Olarak Nitelendirdi - Son Dakika
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İran, ABD Yaptırımlarını Ekonomik Terörizm Olarak Nitelendirdi

İran, ABD Yaptırımlarını Ekonomik Terörizm Olarak Nitelendirdi
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İran Dışişleri, ABD'nin yeni yaptırımlarını 'ekonomik terörizm' olarak tanımladı ve tepki gösterdi.

İRAN Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin uygulamaya koyduğu yeni yaptırımları 'ekonomik terörizm' olarak niteleyerek, Washington yönetiminin doları diğer ülkeleri baskı altına almak için kullandığını savundu.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiride, ABD yönetiminin 'ekonomik dışlama operasyonu' adı altında başlattığı yeni kısıtlamalar 'ekonomik terörizm' olarak tanımlanarak tepki gösterildi. Washington yönetiminin uluslararası finansal sistemdeki dolar hegemonyasını diğer ülkeleri müdahale politikalarına zorlamak için bir baskı aracı olarak kullandığını savunan bakanlık; bu adımların ülke egemenliğini, ulusal bağımsızlığı ve BM Şartı'nda yer alan iç işlerine karışmama prensiplerini açıkça ihlal ettiğini kaydetti.

ABD ve İsrail'in bölgede yürüttüğü politikaların uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye attığı ifade edilen açıklamada, yaptırımların doğrudan sivilleri hedef aldığı vurgulandı. Bildiride, yaptırımların Uluslararası Adalet Divanı'nın 3 Ekim 2018 tarihli kararına da aykırı olduğu hatırlatılarak, ABD'nin tarım ürünleri, gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve sivil havacılık güvenliğini kapsayan ticari engelleri kaldırmakla yükümlü olduğu belirtildi.

BM üyesi tüm ülkelere çağrıda bulunan İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının yasa dışı olduğunu ve üçüncü ülkelerin bu kısıtlamalara uyarak suç ortaklığı yapmaması gerektiğini bildirdi. Açıklamada, İran halkının askeri ve ekonomik tehditlere karşı ülkenin egemenliğini ve caydırıcılığını koruma kararlılığında olduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Ekonomi, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, ABD Yaptırımlarını Ekonomik Terörizm Olarak Nitelendirdi - Son Dakika

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