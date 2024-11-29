İran Batı'yı bir kez daha uyardı, nükleer silahla tehdit etti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İran Batı'yı bir kez daha uyardı, nükleer silahla tehdit etti

İran Batı\'yı bir kez daha uyardı, nükleer silahla tehdit etti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Batı'nın yaptırımları tekrar uygulama tehdidi karşısında ülkesinin nükleer silah edinmeye yönelebileceğini belirtti. Erakçi, İran'ın nükleer silah yapma kapasitesi ve bilgisine sahip olduğunu, ancak bunun ülkenin güvenlik stratejisinin bir parçası olmadığını ifade etti. Eğer Avrupa ülkeleri BM Güvenlik Konseyi'nde yaptırımları İran'a karşı yeniden uygularsa, İranlıların nükleer silah edinmeme doktrininin yanlış olduğuna inanacağını söyledi.

29.11.2024 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüm dünyayı geri dönülemez bir faciaya sokabilecek olan nükleer tehdit bir kez daha kendini gösterdi. Rusya- Ukrayna savaşında artan gerilim ve karşılıklı nükleer tehditler devam ederken bir nükleer silah tehdidi de İran'dan geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Batı'nın, yaptırımları yeniden uygulamakla tehdit etmesi halinde, ülkesinin "nükleer silah edinmeye" yönelebileceğini söyledi.

İran Batı'yı bir kez daha uyardı, nükleer silahla tehdit etti

İRAN'DAKİ HERKES NÜKLEER SİLAH EDİNEBİLİR

İran'ın daha önce de nükleer silah yapma kapasitesi ve bilgisine sahip olduğunu fakat bunun ülkenin güvenlik stratejisinin bir parçasını oluşturmadığını ifade eden Erakçi, "Eğer Avrupa ülkeleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptırımları İran'a karşı yeniden uygularsa, o zaman İran'daki herkes nükleer silah edinmeme doktrininin yanlış olduğuna kani olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Cenevre'de yarın İranlı ve Avrupalı müzakerecilerin yapacağı toplantıya değinen Erakçi, şunları söyledi:

"Aslında bu (yarınki) toplantı, mevcut durumdan çıkış yolu olup olmadığını görmek için bir beyin fırtınası oturumu. Bu görüşme konusunda iyimser değilim. Çünkü İran'ın doğru tarafla konuşup konuşmadığından emin değilim. Avrupa ülkeleri, özellikle İngiltere, Almanya ve Fransa, karşı koyma politikasını seçmiş gibi görünüyor."

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran aleyhindeki kararını hatırlatan Erakçi, "İran, UAEA'nın kararının ardından, binlerce yeni ve son derece gelişmiş santrifüj cihazları devreye sokma kararı aldı. Bu makinelerde gaz enjeksiyonu başladı. Bu, onların baskısının sonucudur." şeklinde konuştu.

"URANYUM ZENGİNLEŞTİRMEDE YÜZDE 60'IN ÜZERİNE ÇIKMAYI PLANLAMIYORUZ"

Ülkesinin, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) bağlı kalmaya devam ettiğini ve işbirliğine açık olduğunu dile getiren Erakçi, "Şu anda uranyum zenginleştirmede yüzde 60'ın üzerine çıkarmayı planlamıyoruz. Bu şu anki kararımızdır. Bu sorunun onurlu bir şekilde çözülmesi için işbirliğini seçtiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakan yardımcılarının, İran'ın nükleer programını ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere 29 Kasım'da Cenevre'de bir araya gelmeleri bekleniyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran Batı'yı bir kez daha uyardı, nükleer silahla tehdit etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:50 Fenerbahçe, Slavia Prag’ı deplasmanda 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti
00:42 İslam Memiş uyardı: Sadece dolar değil sahte euro da var İslam Memiş uyardı: Sadece dolar değil sahte euro da var
23:31 Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum
23:00 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere
22:15 Netanyahu’dan orduya Orta Doğu’yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın
09:53 Eğitim uçağı işlek caddeye düştü: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Eğitim uçağı işlek caddeye düştü: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
09:35 Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı
09:32 Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler
09:32 Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran an: Ancelotti Arda’ya bağırdı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran an: Ancelotti Arda'ya bağırdı
09:21 Dünyanın en iyi 10 çorbası listesinde yayla çorbamız da yer aldı Dünyanın en iyi 10 çorbası listesinde yayla çorbamız da yer aldı
09:15 Seda Bakan’ın cesur pozlarına yorum yağdı Seda Bakan'ın cesur pozlarına yorum yağdı
09:04 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 01:36:03. #1.11#
SON DAKİKA: İran Batı'yı bir kez daha uyardı, nükleer silahla tehdit etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.