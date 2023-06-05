İran-Suudi Arabistan ilişkilerinde yeni dönem! 7 yıl sonra Riyad'da büyükelçilik açılıyor - Son Dakika
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İran-Suudi Arabistan ilişkilerinde yeni dönem! 7 yıl sonra Riyad'da büyükelçilik açılıyor

İran-Suudi Arabistan ilişkilerinde yeni dönem! 7 yıl sonra Riyad'da büyükelçilik açılıyor

06.06.2023 00:19

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Suudi Arabistan ile varılan normalleşme anlaşması çerçevesinde 7 yılın ardından başkent Riyad'da İran Büyükelçiliğinin yarın açılacağını belirtti.

İran ve Suudi Arabistan, normalleşme anlaşması çerçevesinde yeni adımlar atmaya devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı açıklamada, 7 yılın ardından ülkesinin Riyad Büyükelçiliğinin bugün faaliyetlerine yeniden başlayacağını duyurdu.

7 YILIN ARDINDAN AÇILIYOR

Kenani, "İran İslam Cumhuriyeti'nin Riyad Büyükelçiliği, İran İslam Cumhuriyeti Cidde Başkonsolosluğu ve İran'ın İslam İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilciliği 6-7 Haziran günlerinde resmen faaliyetlerine başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

İRAN-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016 tarihinde Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de aralarında bulunduğu 47 kişinin "terör" suçlamasıyla idam edilmesinin ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binası, idamlara tepki gösteren göstericiler tarafından ateşe verilmişti. Riyad yönetimi, tepki olarak İran ile tüm diplomatik ilişkilerini kesme kararı almıştı.

10 MART'TA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Çin'in başkenti Pekin'de 10 Mart'ta gerçekleşen toplantı sonrası İran ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 7 yıl sonra yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varılmıştı. Varılan anlaşma çerçevesinde İran ile Suudi Arabistan'ın iki ay içerisinde diplomatik ilişkilerinin yeniden başlatılacağı ve iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçilikleri ve temsilcilikleri yeniden açacakları belirtilmişti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Dünya İran-Suudi Arabistan ilişkilerinde yeni dönem! 7 yıl sonra Riyad'da büyükelçilik açılıyor - Son Dakika


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