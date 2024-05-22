İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler için cenaze törenleri düzenleniyor - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler için cenaze törenleri düzenleniyor

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Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler için cenaze törenleri bugün Tahran'da sürüyor. Törenlerin ardından cenazeler Meşhed kentine gönderilecek. Kazanın ardından 5 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

22.05.2024 11:18
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(TAHRAN) - Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cuhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler için cenaze törenleri bugün Tahran'da sürüyor. Tahran'daki törenin ardından cenazeler defnedilmek üzere Meşhed kentine gönderilecek.

Tahran Üniversitesi'nde başlayan törende ülkenin dini lideri Ali Hamaney'in cenaze namazını kıldırmasının ardından tören Tahran Azadi Meydanı'nda devam ediyor. Törende okunan dualarla birlikte yer yer " İsrail'e ölüm" ve "Amerika'ya ölüm" sloganları atıldı. Törenin ardından naaşların Güney Horasan'a gönderilmesi Perşembe günü öğle saatlerinde ise İran Cumhurbaşkanın memleketi Mehşed'de İmam Rıza türbesine defnedilmesi bekleniyor.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyet, Azerbaycan'dan dönerken yoğun sis sonucu, dağlık bir bölgede meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından 5 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler için cenaze törenleri düzenleniyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler için cenaze törenleri düzenleniyor - Son Dakika

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