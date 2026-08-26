İran ve Rusya liderleri Bişkek\'te buluşuyor

(ANKARA) - İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazem Jalali, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 1 Eylül'de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi kapsamında bir araya gelmeyi planladıklarını açıkladı.

Jalali, bugün yaptığı açıklamada, söz konusu görüşmenin ŞİÖ üyesi ülke liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek zirve kapsamında yapılmasının planlandığını bildirdi. ŞİÖ Dışişleri Bakanları Konseyi'nin temmuz ayında Kırgızistan'da gerçekleştirdiği toplantıda, 1 Eylül'de Bişkek'te düzenlenecek ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi toplantısının hazırlıkları ele alınmıştı.

ZİRVEDE BÖLGESEL GÜVENLİK VE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ ELE ALINACAK

Kırgızistan'ın dönem başkanlığında düzenlenecek zirvede ŞİÖ üyesi ülkelerin liderlerinin bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra güvenlik, ekonomi ve örgüt içindeki işbirliğinin geliştirilmesi konularını görüşmesi bekleniyor. İran ve Rusya, özellikle enerji, savunma ve ekonomik alanlarda işbirliğini son dönemde artırırken, iki ülke liderleri daha önce de ŞİÖ ve diğer çok taraflı platformların zirveleri kapsamında bir araya gelmişti.