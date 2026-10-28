İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Moskova\'da uyardı, enerji güvenliği tehdit altında

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarının küresel enerji güvenliğini ve dünya ekonomisini tehdit ettiğini bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya'nın başkenti Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı 8'inci Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Zirvesi'nde konuştu. Küresel enerji güvenliğinin benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in siyasi müzakereler devam ederken İran'a iki aşamada askeri saldırı düzenlediğini belirtti. Pezeşkiyan, "Ülkemizin enerji altyapısının tahrip edilmesi ve enerji kaynaklarının transit geçişine yapay engeller oluşturulması, küresel enerji güvenliğini ve dünya ekonomisini doğrudan tehdit ediyor. ABD, İran'a yönelik yaptırımlarının yanı sıra deniz ve hava ablukası uyguluyor. Washington yönetimi diğer ülkeleri de ablukaya uymaya zorluyor" ifadelerini kullandı.

İran'ın dünyanın en büyük ikinci kanıtlanmış doğal gaz rezervine sahip olduğunu kaydeden Pezeşkiyan, ülkesinin uzun yıllardır uygulanan yaptırımlara rağmen enerji sektöründe üretimini artırdığını dile getirdi.