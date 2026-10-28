İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, sorunların ABD olmadan çözülebileceğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, sorunların ABD olmadan çözülebileceğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, sorunların ABD olmadan çözülebileceğini söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Moskova'daki GECF 8'inci Zirvesi'nde görüştü. Pezeşkiyan bölgesel sorunların ABD olmadan çözülebileceğini belirtirken Putin, ticaret hacminin 2026'nın ilk 8 ayında yüzde 10,4 arttığını söyledi.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Moskova'da düzenlenen Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) 8'inci Zirvesi marjında bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirve kapsamında gerçekleşen ikili görüşmede, İran ile bölgesel durum hakkında baş başa değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, bölgedeki gelişmelerin komşu ve yakın ortak olarak kendilerini yakından ilgilendirdiğini söyledi. Ortak projelerdeki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiklerini ifade eden Putin, Rusya ile İran arasındaki ticaret hacminin 2026'nın ilk 8 ayında yüzde 10,4 arttığını dile getirdi. Buşehr Nükleer Güç Santrali inşaatının sürdüğünü aktaran Putin, Rus üniversitelerinde öğrenim gören İranlı öğrenci sayısının 10 bine yaklaştığını ve ikili kültürel bağların güçlendiğini kaydetti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise Rusya'nın siyasi ve ekonomik konulardaki desteğinden dolayı teşekkür ederek, ABD'nin bölgedeki eylemlerinin ardından çok kutuplu bir dünya düzeninin gerekliliğinin netleştiğini vurguladı. Pezeşkiyan, "Bölgemizde yaşadığımız tüm sorunlar üzerinde çalışabileceğimize ve bölgesel meseleleri ABD olmadan çözebilecek güce sahip olduğumuza inanıyorum. Bölgede Amerikan yardımına bel bağlamaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

Görüşmede iki ülke arasındaki medya ve kültür alanındaki adımlara da değinen Pezeşkiyan, Rus devlet yayın kuruluşu VGTRK'nin Tahran'da haber bürosu açmasına ilişkin gerekli talimatları verdiğini ve sürecin tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Pezeşkiyan ayrıca, Tahran'da düzenlenecek Rus Kültür Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Kaynak: DHA
Amerika Birleşik DevletleriVladimir PutinPolitikaMoskovaDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de sandıktan çıkan tablo Arapları sokağa döktü İsrail'de sandıktan çıkan tablo Arapları sokağa döktü
İsrail’de sandıkların yarısı açıldı Netanyahu bloğunun 56 sandalye kazanması bekleniyor İsrail'de sandıkların yarısı açıldı! Netanyahu bloğunun 56 sandalye kazanması bekleniyor
18 milyon emeklinin gözü bu haberde Yeni planın detayları belli oldu 18 milyon emeklinin gözü bu haberde! Yeni planın detayları belli oldu
Taksiyi park etti, kimse görmez sandı Kamera her şeyi kaydetti Taksiyi park etti, kimse görmez sandı! Kamera her şeyi kaydetti
Bukele’nin tehdidine çete liderinden yanıt Gerilim büyüyor Bukele'nin tehdidine çete liderinden yanıt! Gerilim büyüyor
İstifa eden Oktay Saral’dan dikkat çeken hamle İki değişiklik birden yaptı İstifa eden Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle! İki değişiklik birden yaptı
09:46
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör
İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
09:34
Bu marka sucuk yiyenler dikkat İçerisinde domuz eti tespit edildi
Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
09:33
Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı Herkes aynı detaya takıldı
Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı! Herkes aynı detaya takıldı
09:14
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı
08:22
İsrail’de oylar sayılırken Trump’tan olay mesaj: Netanyahu’yu yenilgiden ben kurtardım
İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan olay mesaj: Netanyahu'yu yenilgiden ben kurtardım
08:14
Eski Yunan Başbakanı’ndan Türkiye itirafı: İzin almadan hiçbir şey yapamayacağız
Eski Yunan Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: İzin almadan hiçbir şey yapamayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 09:57:41. #.0.3#
SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, sorunların ABD olmadan çözülebileceğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei