İran Cumhurbaşkanı Raisi\'nin hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili detaylar açıklandı

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Tüm şüphelerin yoğunlaştığı amcayla ilgili yeni karar

Başkentlinin çilesi hep aynı! Birkaç dakikada hayat kabusa döndü

İran Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi'nin ölümüne yol açan helikopter kazasının ayrıntıları, soruşturma sonucunda ortaya çıktı.

Mayıs ayında meydana gelen olayda, Raisi'nin bindiği helikopter, İran'ın kuzeyindeki dağlık bir bölgede düştü. Kazada, aralarında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu toplam sekiz kişi hayatını kaybetti.

Resmi soruşturma, kazanın zorlu hava koşulları nedeniyle gerçekleştiğini ortaya koydu. Raporda, helikopterin dağa çarptığı sırada aniden ortaya çıkan yoğun bir sisin etkili olduğu belirtildi. ABD yapımı Bell 212 helikopterinde herhangi bir sabotaj izine rastlanmadığı da vurgulandı.

Kaza, başlangıçta bir saldırı olabileceği şüphesiyle Orta Doğu'daki gerginliği artırdı. Ancak daha sonra bunun bir kaza olduğu anlaşıldı. İsrail, helikopteri düşürdüğü iddialarını reddetmişti.

Raisi'nin ölümü, İran rejimi için büyük bir darbe olarak nitelendirildi. 85 yaşındaki dini lider Hamaney'in potansiyel halefi olarak görülen Raisi'nin kaybı, ülke yönetiminde belirsizlik yarattı.

Olay sonrasında İran'da üç günlük yas ilan edildi. Ancak rejim karşıtı bazı İranlıların Raisi'nin ölümünü kutladığı bildirildi. Bu durum, ülkedeki siyasi gerginliğin bir göstergesi olarak yorumlandı.