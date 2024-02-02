İran Cumhurbaşkanı Reisi\'den ABD\'ye mesaj: Savaş başlatan taraf olmayacağız

ABD'nin askeri üssüne düzenlenen saldırının ardından iki ülke arasında gerilim yeniden tırmandı. ABD askerlerinin öldüğü saldırı nedeniyle İran'ı suçlarken, Tahran yönetiminden yeni bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "Savaş başlatan taraf olmayacağız" dedi. Reisi, öte yandan herhangi bir zorbalığa güçlü bir şekilde yanıt vereceklerini söyledi.
ABD'nin İran'a yönelik artan tehditlerine cevap veren Reisi, "Savaş başlatan taraf olmayacağız ancak herhangi bir güç İran'a zorbalık yapmaya kalkarsa İran olarak en güçlü ve pişman olacakları şekilde karşılık veririz." ifadelerini kullandı. İran'a karşı "tehdit" dilinin sonuç vermeyeceğini vurgulayan Reisi, "Geçmişte ne zaman İran ile alakalı konuşsalar tehdit dilini kullanarak 'askeri seçenekler masada' derlerdi. Artık bu sözleri duymuyoruz ve 'İran ile savaş istemiyoruz' şeklinde konuşuyorlar." dedi.
İran silahlı kuvvetlerinin gerekli güç ve donanıma sahip olduğunu belirten Reisi, "Bugün ülkenin savunma kapasitesi caydırıcı bir güç haline gelmiştir. İran'ın askeri gücü bölgede hiçbir ülke için tehdit oluşturmuyor. Bölge ülkeleri aksine bölgenin istikrar ve güvenliği için bizim askeri gücümüze güvenebilirler." ifadelerini kullandı.
Ürdün'ün Suriye sınırına yakın bir bölgede Tower 22 adlı üsse dronlu saldırı düzenlenmişti. ABD, saldırıda 3 askerin hayatını kaybettiğini, 25 askerin de yaralandığını duyurmuştu. İran'ı işaret eden ABD Başkanı Joe Biden, saldırının İran destekli radikal militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini aktarmıştı. Tahran yönetimi ise saldırıyla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını kaydetmişti.
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