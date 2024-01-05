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İran'da 83 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı ile ilgili çok sayıda şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İran'da 83 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı ile ilgili çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İran'da meydana gelen ve yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği iki ölümcül patlama sonrası cenaze törenleri düzenlendi. İçişleri Bakanı, saldırılarla ilgili bir dizi şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Patlamalar, 1979 İslam Devrimi'nden bu yana İran'ın yaşadığı en kanlı olaylar olarak kaydedildi. Olaylar, ABD'nin insansız hava aracıyla suikasta uğrayan üst düzey komutan Kasım Süleymani'nin anısına düzenlenen bir anma töreninde gerçekleşmişti.

İran\'da 83 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı ile ilgili çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
05.01.2024 - 15:13,  Güncelleme: 15:24
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İran'da meydana gelen iki ölümcül patlamanın ardından düzenlenen cenaze törenlerinde, öelenlerin tabutları başında ağıtlar yükselirken, İçişleri Bakanı Cuma günü yaptığı açıklamada saldırılarla ilgili olarak bir dizi şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Söz konusu patlamalar, 1979 İslam Devrimi'nden bu yana İran'ın yaşadığı en kanlı olaylar olarak kayıtlara geçerken, Kerman şehrindeki cenaze töreninde kalabalıklar devlet televizyonu görüntülerinde "intikam, intikam" sloganları attı. Çarşamba günü meydana gelen ve neredeyse 100 kişinin yaşamını yitirdiği saldırılar, Irak'ta 2020'de ABD'nin insansız hava aracıyla suikasta uğrayan üst düzey komutan Kasım Süleymani'nin anısına düzenlenen bir anma töreninde gerçekleşmişti.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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İran, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da 83 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı ile ilgili çok sayıda şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da 83 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı ile ilgili çok sayıda şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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