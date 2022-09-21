İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022 tarihinde 22 yaşındaki Mahsa Amini, başörtüsünü kanuna uygun takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındı. Gözaltındayken komaya girip ölen genç kızın vefatıyla birlikte ülke genelinde protesto gösterileri başladı. Protestoya katılım sayısındaki artışla birlikte şiddettin dozu da her geçen gün artıyor.
Son olarak gerçekleştirilen gösterilere üniversite öğrencileri de katıldı. Öfkeli göstericiler, ahlak polisi olarak bilinen irşat polislerinin aracına "katil ajanlar, paralı katiller" sloganları atarak saldırdı. Aracın etrafını sarıp üstüne çıkan göstericiler içindeki polislere ulaşmak için camları tekmeledi.
Diğer yandan rejim de protestoların önüne geçmek adına yeni adımlar atmaya devam ediyor. İran rejimi, göstericilerin sosyal medya üzerinden iletişim kurarak organize olmasını engellemek adına interneti kesintiye uğrattı. Göstericiler de internetin kesilmesinin ardından "O bardak kırıldı ve su döküldü. Artık meşru müdafaada bulunacağız" paylaşımlarında bulunmaya başladı.
Son Dakika › Dünya › İran'da protestolar sürüyor! Öfkeli kadınlar irşat polisinin aracına tekmeledi - Son Dakika