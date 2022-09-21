İran'da protestolar sürüyor! Öfkeli kadınlar irşat polisinin aracına tekmeledi - Son Dakika
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İran'da protestolar sürüyor! Öfkeli kadınlar irşat polisinin aracına tekmeledi

21.09.2022 16:32

İran'da ahlak polisleri tarafından kıyafet kanununa muhalefet suçundan gözaltına alınan Mahsa Amini'nin ölümünün ardından patlak veren protestoların şiddeti artıyor. Meydanlarda başörtü yakan protestocular son olarak 'paralı katiller' diyerek irşat polislerine ait bir aracı tekmeledi.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022 tarihinde 22 yaşındaki Mahsa Amini, başörtüsünü kanuna uygun takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındı. Gözaltındayken komaya girip ölen genç kızın vefatıyla birlikte ülke genelinde protesto gösterileri başladı. Protestoya katılım sayısındaki artışla birlikte şiddettin dozu da her geçen gün artıyor.

İran'da protestoların şiddeti artıyor! Öfkeli kadınlar, irşat polisinin aracına saldırdı
Ülkedeki gösteriler devam ediyor

İRŞAT POLİSLERİNİN ARACINA SALDIRDILAR

Son olarak gerçekleştirilen gösterilere üniversite öğrencileri de katıldı. Öfkeli göstericiler, ahlak polisi olarak bilinen irşat polislerinin aracına "katil ajanlar, paralı katiller" sloganları atarak saldırdı. Aracın etrafını sarıp üstüne çıkan göstericiler içindeki polislere ulaşmak için camları tekmeledi.

İran'da protestoların şiddeti artıyor! Öfkeli kadınlar, irşat polisinin aracına saldırdı
Mahsa Amini

PROTESTOLARI ENGELLEMEK İÇİN İNTERNET KESİLDİ

Diğer yandan rejim de protestoların önüne geçmek adına yeni adımlar atmaya devam ediyor. İran rejimi, göstericilerin sosyal medya üzerinden iletişim kurarak organize olmasını engellemek adına interneti kesintiye uğrattı. Göstericiler de internetin kesilmesinin ardından "O bardak kırıldı ve su döküldü. Artık meşru müdafaada bulunacağız" paylaşımlarında bulunmaya başladı.

İran'da protestoların şiddeti artıyor! Öfkeli kadınlar, irşat polisinin aracına saldırdı



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Son Dakika Dünya İran'da protestolar sürüyor! Öfkeli kadınlar irşat polisinin aracına tekmeledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da protestolar sürüyor! Öfkeli kadınlar irşat polisinin aracına tekmeledi - Son Dakika
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