İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Turu Bugün Yapılıyor - Son Dakika
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İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Turu Bugün Yapılıyor

İran\'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Turu Bugün Yapılıyor

İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için seçmenler bugün sandık başına gidiyor. İlk turda Mesud Pezeşkiyan ve Said Celili arasında geçen yarışta Pezeşkiyan oyların %42,5'ini alırken, Celili'nin oy oranı %38,6'da kaldı. İkinci turun sonuçları Cumartesi sabahı açıklanacak.

05.07.2024 03:20
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İran’da seçmenler cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için bugün sandık başına gidiyor. Yarış katı bir muhafazakarla, reformcu isim arasında geçecek.

28 Haziran’da tarihi düşük katılımla yapılan ilk turda Mesud Pezeşkiyan oyların 42,5'ini aldı.

Muhafazakar Said Celili’nin oy oranı yüzde 38,6'da kaldı.

58 yaşındaki Celili ise İran rejiminin üst kademelerinde görevler yapmış bir isim. Üstlendiği önemli roller arasında, İran’ın nükleer programı ile ilgili görüşmelerde ülkeyi temsil eden heyete başkanlık etmekte vardı.

Eski sağlık bakanı Mesut Pezeşkiyan, İran siyasetinde reformcu olarak tanımlanan siyasi kanatta yer alıyor.

Pezeşkiyan, kampanya sürecindeki söylemleri ile diğer isimlerden farklılaştı.

69 yaşındaki siyasetçi, kadınlara karşı katı başörtü kurallarını dayatan ahlak polisinin eylemlerinin "ahlaksız" olduğuna yönelik açıklaması ile dikkat çekmişti.

Pezeşkiyan ayrıca İran ekonomisine büyük zarar veren yaptırımları ortadan kaldırmak için Batı ile ilişkileri iyileştirmeye ve nükleer müzakereleri yeniden canlandırmaya çalışacağına söz verdi.

İlk turda resmi verilere göre seçime katılım yüzde 40’da kaldı. Bu, 1979 İslam devriminden bu yana İran'daki cumhurbaşkanlığı yarışındaki en düşük katılım oranı olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin dini lideri Ali Hamaney, düşük katılımın yönetim şeklinin reddi anlamına geldiği yönündeki iddiaları reddediyor.

Hamaney "Düşük katılımın arkasında nedenler var; politikacılar ve sosyologlar bunları inceleyecek, ancak oy vermeyenlerin düzene karşı olduğunu düşünen varsa, açıkça yanılgı içinde” dedi.

İran, 2022 yılında ülkenin katı kıyafet kuralını ihlal ettiği iddiasıyla ahlak polisi tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından büyük bir protesto dalgasıyla sarsılmıştı.

Rejime tepkili halk kesimleri sandığı boykot etme çağrısını sürdürüyor.

Devlet yönetimindeki herhangi bir siyasi sürece güvenmeyen kesimler, hayal kırıklığı içindeki gençler ve çoğunlukla toplumun orta sınıfında yer alan İranlılar’dan oluşuyor.

İran’da birçok kişi, seçime katılımı artırmak amacıyla dini kurumların Pezeşkiyan’ın yarışmasına izin verdiğine inanıyor.

İkinci tur öncesi İran sosyal medyasında, "hain azınlık" etiketi viral oldu. Yapılan paylaşımlarda, iki adaya da oy vermeme çağrısı yapılıyor ve ve oy verecekler hain" olarak nitelendiriyor.

İkinci turun ön sonuçlarının Cumartesi sabahı açıklanması bekleniyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Turu Bugün Yapılıyor - Son Dakika

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