İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday - Son Dakika
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İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday

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İran'da 14'üncü Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için ülke genelinde 18 saat süren oy kullanma süreci resmen sona erdi. Kesin sonuçların bugün öğleden önce açıklanması bekleniyor. Mesud Pezeşkiyan, 5 milyon 354 oyla yarışı önde götürürken onu 4 milyon 875 bin 269 oyla Said Celili takip ediyor.

29.06.2024 07:58  Güncelleme: 08:09
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İran'da halk 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. Ülke genelindeki seçim merkezlerinde kurulan 59 binden fazla sandıkta oy kullanıldı. Ülkede sabah 08.00'da başlayan seçim için oy verme işlemi yerel saatle 24.00'da sona erdi. 61 milyon 452 bin 321 seçmenin bulunduğu İran'da sandıkların kapanmasının ardından oy sayma işlemine geçildi.

4 ADAY YARIŞIYOR

Seçimlerde reformist aday Mesud Pezeşkiyan, muhafazakar adaylar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yarışıyor. Muhafazakar adaylar Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani ve Emir Hüseyin Kadızadehaşimi, "muhafazakar kanatta birliği sağlamak için" seçime saatler kala adaylıktan çekildi.

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday

İLK TUR İÇİN YÜZDE 50+1 ŞARTI VAR

Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor. İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan 2 aday ikinci tura kalacak ve 5 Temmuz'da yapılacak ikinci turda kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak. Seçim sonuçlarına dair ilk verilerin gece yarısı yayınlanması ve kesin sonuçların ise bugün öğleden önce açıklanması bekleniyor.

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday

İLK SONUÇLAR GELDİ

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi'ne göre, şu ana kadar 12 milyon 58 bin 843 oy sayıldı. Oy dağılımına bakıldığında Pezeşkiyan 5 milyon 354 oyla yarışı ilk sırada götürürken onu 4 milyon 875 bin 269 oyla Celili takip ediyor. Muhammed Bakır Kalibaf 1 milyon 620 bin 628 oyla üçüncü, Mustafa Purmuhammedi 95 bin 172 oyla dördüncü sırada yer alıyor.

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday

ANKET SONUÇLARI

İran'da bir kamuoyu yoklamasında, cumhurbaşkanı seçiminde yarışın ilk sırasında yüzde 33,1 ile reformist aday Pezeşkiyan, ikinci sırasında yüzde 28,8 ile Celili yer alırken diğer muhafazakar aday Kalibaf ise yüzde 19,1 ile üçüncü sırayı almıştı.

REİSİ HELİKOPTER KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran'da yapılması kararlaştırılmıştı.

İran\'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday

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Son Dakika Dünya İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday - Son Dakika

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