İran'da e-ticaret şirketi kadın çalışanlarının başörtüsüz fotoğraflarının yayınlanmasından sonra kapatıldı

İran'da ülkenin en büyük e-ticaret şirketlerinden biri, ofislerindeki kadın çalışanlarının başörtüsü takmadıkları fotoğrafları çevrimiçi olarak paylaştı. Şirket hakkında yargı süreci başlatılırken, ofisleri de mühürlendi.

FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTILAR

"İran'ın Amazon'u" olarak bilinen Digikala, bir kurumsal etkinlikte bazı kadın çalışanların başörtüsü takmadıkları fotoğrafları paylaşarak kuralları ihlal etti.

OFİSLERİ MÜHÜRLENDİ

40 milyondan fazla aktif aylık kullanıcıya ve 300.000'den fazla satıcıya sahip olan Digikala'nın ofisi mühürlenmiş durumda ancak web sitesi normal şekilde işlemeye devam ediyor. İran'ın yargı sistemi de fotoğraflarla ilgili dava dosyalarının olduğunu belirtti, ancak detaylı açıklama yapmadı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz sonbaharda ülke genelinde, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisinin gözetiminde hayatını kaybetmesinin ardından protestolar başlamıştı. Amini'nin ahlaki giyim kurallarını ihlal ettiği için gözaltına alındığı düşünülmektedir. Protestolar, kadınların öncülük ettiği bir şekilde hızla İran teokrasisinin devrilmesini talep eden çağrılara dönüşmüştü. Protestolar, ağır bir müdahaleyle sonuçlanmış, 500'den fazla protestocu öldürülmüş ve yaklaşık 20.000 kişi gözaltına alınmıştı. Protestolar bu yılın başlarında büyük ölçüde sakinleşmiş olsa da, hala yaygın hoşnutsuzluk belirtileri mevcuttur.

Protestoların başlamasından sonra ahlak polisi neredeyse tamamen ortadan kaybolmuş ve özellikle Tahran ve diğer şehirlerde birçok kadın başörtüsü takmayı bırakmıştı. Ancak yetkililer bu süreçte kuralların asla değişmediğini savundu. İran'ın yöneten din adamları başörtüsünü İslam Cumhuriyeti'nin temel bir unsuru olarak görüyor ve Batı tarzı giyimi çürüme belirtisi olarak kabul ediyorlar.