İran'da Maden Patlaması: 30 Madenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İran'da Maden Patlaması: 30 Madenci Hayatını Kaybetti

İran\'da Maden Patlaması: 30 Madenci Hayatını Kaybetti

Güney Horasan'daki kömür madeninde meydana gelen patlamada 30 madenci öldü, 17'si yaralandı.

22.09.2024 10:30
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İRAN'IN Güney Horasan eyaletindeki kömür madeninde patlama meydana geldi. Patlamada, 30 madenci hayatını kaybetti, 17 madenci de yaralandı. Kayıp madenciler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İran Kızılayı'ndan, Güney Horasan eyaletindeki Tabas kenti yakınlarındaki madende meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Şu anda C Blokta kurtarma çalışmaları sürüyor. Maden bloklarından birinde patlama ve metan gazı sızıntısı gördük. Özellikle erken saatlerden itibaren kurtarma ekibinin bu bölgede varlığını gördük. Ülkenin kömürünün yüzde 76'sı buradan sağlanıyor. Kazada dün gece B blokta bulunan 47 kişiden 30 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı" denildi.

İran Kızılayı Başkanı Pir Hossein Kolivand, maden patlamasının yaşandığı bölgeye gidiyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İran'da Maden Patlaması: 30 Madenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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