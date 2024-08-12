İran'da örtünme kurallarını ihlal eden kadın polis tarafından vuruldu - Son Dakika
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İran'da örtünme kurallarını ihlal eden kadın polis tarafından vuruldu

İran\'da örtünme kurallarını ihlal eden kadın polis tarafından vuruldu

İran'da örtünme kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle polis tarafından vurulan bir kadının belden aşağısının felç kaldığı belirtildi. Doktorlar, felcin kalıcı olup olmayacağını belirlemenin aylar süreceğini söyledi.

12.08.2024 19:38
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Parham Ghobadi / BBC Farsça

İran’da iki çocuk annesi bir kadının, örtünme kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle polis tarafından vurulduktan sonra belden aşağısının felç kaldığı belirtildi.

Vakayı bilen bir kaynak BBC’ye yaptığı açıklamada “Belden aşağısı felç kaldı ve doktorlar ömür boyu felçli kalıp kalmayacağını belirlemenin aylar süreceğini söyledi” dedi.

31 yaşındaki Arezoo Badri, 22 Temmuz’da ülkenin kuzeyindeki Nur kentinde kız kardeşiyle birlikte aracıyla giderken, polis aracı durdurmaya çalıştı.

Nur Emniyet Müdürü, resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, Badri’nin adını vermeden sürücünün polisin dur ihtarına uymadığını ve bu nedenle ateş açıldığını söyledi.

Olay, İran Polisi’nin zorunlu örtünme kurallarına karşı çıkanların üzerine gidileceği duyurusundan sonra yaşandı.

Yeni uygulamalar arasında, başlarını örtmeyen kadın sürücülerin tespit edilmesi ve başörtüsü olmayan kadın yolcuları taşıyan araçlara el konulması için güvenlik kameralarının kullanılması da var.

Badri’nin polis tarafından durdurulduğunda başörtüsü takıp takmadığı bilinmiyor, ancak araca el konulurken hazırlanan tutanakta örtünme kuralları ihlallerinden bahsediliyor.

BBC’ye konuşan kaynak, polisin önce aracın lastiklerine daha sonra da doğrudan aracın şoför mahalline doğru ateş açtığını söyledi.

Kaynak “Mermi akciğerine isabet etti ve omuriliğine büyük hasar verdi” dedi.

Nur kenti Emniyet Müdürü Albay Almed Amini, İran yasalarında ateşli silah kullanımına izin verildiğini söyledi.

Badri ilk olarak Nur kentindeki bir hastaneye kaldırıldı. Daha sonra akciğer ameliyatı için eyalet başkenti Sari’ye götürüldü. Bir hafta sonra da başkent Tahran’a sevk edildi.

Kaynak, merminin 10 gün sonra çıkartıldığını bildirdi.

Hem polis hem de BBC kaynağı Badri’nin aracının camlarında film olduğunu belirtti.

Badri şu anda polise ait Vali e Asr Hastanesi’nde sıkı güvenlik önlemleri altında yoğun bakımda yatıyor.

BBC kaynağına göre ailesinin kısa bir süre ziyaretine izin veriliyor ve girişten önce cep telefonları alınıyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İran'da örtünme kurallarını ihlal eden kadın polis tarafından vuruldu - Son Dakika

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