İran'da Polis Memurunu Öldüren 2 Kişinin İdam Cezası İnfaz Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

İran'da Polis Memurunu Öldüren 2 Kişinin İdam Cezası İnfaz Edildi

13.07.2023 10:27

İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Fuladşehr kentinde silahla bir polisin ölümüne neden olma suçundan idama mahkum edilen 2 kişinin cezası infaz edildi. Hırsızlık ve kamu düzenini bozma suçlarından sabıkası bulunan 2 saldırgan, emniyet teşkilatında görevli Teğmen Nasıri'yi öldürdükleri gerekçesiyle 27 Mart 2022'de idama mahkum edilmişti.

İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Fuladşehr kentinde silahla bir polisin ölümüne neden olma suçundan idama mahkum edilen 2 kişinin cezası infaz edildi.

Entekhab haber sitesine göre, Fuladşehr Mahkeme Başkanı Mesud Mesudifer, konuya ilişkin bilgi verdi.

Mesudifer, "18 Kasım 2021'de Lencan ilçesinde çıkan silahlı çatışmada Teğmen İhsan Nasıri'yi katleden Kaidi Neseb ve Muhammedi Beram'ın idam kararı infaz edilmiştir." dedi.

Hırsızlık ve kamu düzenini bozma suçlarından sabıkası bulunan 2 saldırgan, emniyet teşkilatında görevli Teğmen Nasıri'yi öldürdükleri gerekçesiyle 27 Mart 2022'de idama mahkum edilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

İsfahan, Mahkum, İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da Polis Memurunu Öldüren 2 Kişinin İdam Cezası İnfaz Edildi - Son Dakika


Son Dakika
10:14 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a kesik parmak içeren bir kutu gönderildi
10:10 Macron'a "kesik parmak" şoku! Resmi konutuna gönderilen kutu polisi harekete geçirdi
10:01 Menzil tarikatı liderinin cenazesi Adıyaman'a koştular! THY, yoğunluk nedeniyle ek seferler düzenledi
09:57 Menzil liderinin cenazesi için Adıyaman'a akın var! Yüzlerce araç giriş yaptı, THY ek seferler koydu
09:57 Rakiplerine korku salan stadın adı değişti! Galatasaray artık maçlarını Rams Park'ta oynayacak
09:53 Galatasaray'ın stadının adı değişti! İşte yeni isim sponsoru Rams Global'in anketinden çıkan sonuç
09:54 En çok yolcuyu ağırlayan durakta kötü manzara! Yenikapı Metro İstasyonu'nda çöp krizi yaşanıyor
09:50 Yenikapı Metro İstasyonu'nda tepki çeken görüntü! Çöpler her yere saçıldı
09:33 MasterChef All Star'da ortalık karıştı! Sergen'le tartışan Gamze gözyaşlarına boğuldu
09:29 MasterChef All Star'da ortalık karıştı! Sergen'le tartışan Gamze gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2023 10:27:33. #1.12#
SON DAKİKA: İran'da Polis Memurunu Öldüren 2 Kişinin İdam Cezası İnfaz Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement