İran'da toz fırtınası nedeniyle 330 kişi hastanelere kaldırıldı - Son Dakika
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İran'da toz fırtınası nedeniyle 330 kişi hastanelere kaldırıldı

25.06.2023 12:41

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde son üç günde toz fırtınası nedeniyle 330 kişi hastanelere kaldırıldı. Hastanelere kaldırılanların çoğu taburcu edilirken, 57 kişinin tedavisi devam ediyor. Eyaletin kuzey bölgelerindeki toz fırtınasının pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor ve kalp ve solunum yolları rahatsızlığı bulunan kişilerin dışarı çıkmaması uyarısı yapıldı.

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde toz fırtınası nedeniyle son üç günde 330 kişi hastanelere kaldırıldı. Yarın da fırtınanın devam edileceği açıklanırken yetkililer, kalp ve solunum yolları rahatsızlığı bulunan kişilerin dışarı çıkmaması uyarısı yapıyor.

HALA TEDAVİSİ DEVAM EDENLER VAR

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Sistan-Beluçistan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Mohibbi, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Mohibbi, eyaletin Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde toz fırtınası ile taşınan ince toz nedeniyle son üç günde 330 kişinin hastane ve tıp merkezlerine sevk edildiğini belirtti. Hastanelere kaldırılan 273 kişinin taburcu edildiğini kaydeden Mohibbi, 57 kişinin tedavisinin ise devam ettiğini aktardı.

YARIN DA SÜRECEK

Sistan-Beluçistan Meteorolojik Tahmin ve Uyarı Merkezi Başkanı Ali Mollaşahi de yaptığı açıklamada, eyaletin kuzey bölgelerindeki toz fırtınasının pazartesi gününe kadar devam edeceğini, rüzgarın hızının saatte 100 kilometreye ulaşacağını tahmin ettiklerini söyledi.

"DIŞARI ÇIKMAYIN" UYARISI

Mollaşahi, havadaki tozun fazlalığı nedeniyle özellikle kalp ve solunum yolları rahatsızlığı bulunan kişilerin dışarı çıkmaması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA
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Sistan, İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da toz fırtınası nedeniyle 330 kişi hastanelere kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da toz fırtınası nedeniyle 330 kişi hastanelere kaldırıldı - Son Dakika
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