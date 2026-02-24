İran'da tehlikeli gerginlik! Öğrenciler karşı karşıya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'da tehlikeli gerginlik! Öğrenciler karşı karşıya geldi

İran\'da tehlikeli gerginlik! Öğrenciler karşı karşıya geldi
24.02.2026 00:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekonomik sorunlar kaynaklı protestolarla sarsılan İran'da aylar sonra üniversitelerde eylemler yeniden başladı. Tahran'daki en az beş üniversitede hükümet yanlısı ve karşıtı gruplar karşı karşıya gelirken, kampüslerde gruplar arasında arbede de yaşandı.

İran'ın başkenti Tahran'daki üniversitelerde hafta sonu hükümet yanlısı ve karşıtı grupların katıldığı gösteriler düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, en az beş farklı üniversitede protestolar ve karşı gösteriler gerçekleşti. Üniversite kampüslerindeki eylemler, ocak ayında güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle bastırılan protestoların ardından yaşanan ilk geniş çaplı gösteriler olarak kayda geçti.

ÖĞRENCİLER KARŞI KARŞIYA GELDİ

Tahran'daki en az beş üniversitede hükümet yanlısı ve karşıtı gruplar karşı karşıya gelirken, kampüslerde gruplar arasında arbede de yaşandı.

Sharif Üniversitesi'nde yüzlerce kişi kampüs içinde yürüyüş düzenlerken, bazı hükümet karşıtı göstericilerin İran'daki devrim öncesi döneme ait aslan ve güneş sembollü bayrağı taşıdığı görüldü. Hükümet yanlısı grupların ise ABD ve İsrail bayraklarını yaktığı bildirildi.

30 KİŞİLİK OTURMA EYLEMİ

Tahran Üniversitesi'nde hükümet karşıtı sloganlar atılırken, Shahid Beheshti Üniversitesi'nde yaklaşık 30 kişinin oturma eylemi yaptığı, ertesi gün ise protestoların kampüs dışına taştığı belirtildi.

Amirkabir Üniversitesi'nde hükümet yanlıları ile karşıt gruplar arasında gerginlik yaşandığı, Tahran Sanat Üniversitesi'nde de gösteriler düzenlendiği bildirildi.

İran basını ayrıca İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Khajeh Nasir Toosi Üniversitesi ve Meşhed'deki Ferdowsi Üniversitesi'nde de protesto eylemleri gerçekleştiğini duyurdu.

İran geçtiğimiz aylarda ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolarla sarsılmıştı. Üniversiteler de protestoların yoğun gerçekleştiği noktalar arasında yer almıştı.

Hükümet, Gençlik, Siyaset, Tahran, Eğitim, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da tehlikeli gerginlik! Öğrenciler karşı karşıya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

00:19
İçişleri Bakanlığı’nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
23:39
Tedesco, Ederson’un sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı
Tedesco, Ederson'un sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı
22:19
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda’nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda'nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
22:10
Kadıköy’de inanılmaz son 905’te öne geçen Fenerbahçe, 9011’de yıkıldı
Kadıköy'de inanılmaz son! 90+5'te öne geçen Fenerbahçe, 90+11'de yıkıldı
21:56
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü Meksika’daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
21:19
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 01:09:10. #7.11#
SON DAKİKA: İran'da tehlikeli gerginlik! Öğrenciler karşı karşıya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.