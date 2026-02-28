İran'da vurulan ilkokulda can kaybı 64'e yükseldi - Son Dakika
İran'da vurulan ilkokulda can kaybı 64'e yükseldi

28.02.2026 17:37  Güncelleme: 17:41
ABD ve İsrail'in İran'ın Hürmüzgan eyaletinde vurduğu kız ilkokulunda hayatını kaybedenlerin sayısının 64'e yükseldiği açıklandı.

ABD ve İsrail'in hava saldırıları sonucu vurulan Minab kız ilkokulunda hayatını kaybeden öğrenci sayısı 64'e yükseldi.

İLKOKULA SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 64

ABD ve İsrail, İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu"na saldırı düzenledi. Saldırının ardından okul yerle bir olurken, can kaybı da arttı. En son 51 olarak açıklanan hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi.

TAHRAN'I TERK EDİN ÇAĞRISI

İran basınına göre, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, İran'a yönelik devam eden İsrail-ABD saldırılarına dair bir bildiri yayımladı.

Bildiride, İran'a yönelik saldırıların bir kez daha müzakere aşamasında gerçekleştiğine vurgu yapılarak, "Elde edilen bilgilere göre Tahran ve bazı şehirlere yönelik saldırılar devam edecektir. Bu nedenle başta Tahran olmak üzere saldırıya uğrayan şehirlerdeki halk, güvenli bölgelere gidebilir." ifadeleri kullanıldı.

Halkın, özellikle alışveriş merkezleri gibi kalabalıkların oluşabileceği noktalardan uzak durmasını isteyen Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, devlet dairelerinin geçici bir süre ile yüzde 50 kapasiteyle çalışacağını belirtti.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

