İran\'dan ABD Büyükelçisine Sert Tepki

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, İsrail'in Orta Doğu'nun tamamı üzerinde kontrol kurmasının 'kabul edilebilir' olacağı yönündeki ifadelerine tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, Nil Nehri'den Fırat Nehri'ne uzanan bölgede 'İsrail'in Tevrat'a dayalı hakkı olduğu' yönündeki iddiasının, ABD'nin İsrail soykırımına ortaklık yaptığını kanıtladığını bildirdi. Bekayi, "İran, işgalci rejimin Filistinlilere karşı işlediği suçlar ile bölge ülkelerine saldırganlığını cesaretlendirecek bu tür aşırı ideolojik açıklamaları kınamaktadır" ifadelerini kullandı.