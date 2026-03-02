İran'dan ABD ve İsrail'e açık Tehdit: Pişman edeceğiz - Son Dakika
İran'dan ABD ve İsrail'e açık Tehdit: Pişman edeceğiz

İran\'dan ABD ve İsrail\'e açık Tehdit: Pişman edeceğiz
02.03.2026 18:24
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, ABD ve İsrail'in son askeri hamlelerinin ardından yaptığı açıklamada, İran'ın savaşı başlatan taraf olmadığını savundu ve ülkesinin "maliyeti ne olursa olsun" karşılık vereceğini söyledi ve "altı bin yıllık medeniyetimizi maliyetine bakmaksızın şiddetle savunacağız. Düşmanlar yaptıkları yanlış hesaplamadan dolayı pişman olacak." dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, ABD ve İsrail'in son askeri hamlelerinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bölgedeki tansiyonun hızla yükseldiği bir dönemde konuşan Laricani, İran'ın çatışmayı başlatan taraf olmadığını savundu.

"SAVAŞI BİZ BAŞLATMADIK"

Laricani, İran'ın son üç yüzyıldır hiçbir savaşı başlatmadığını belirterek, "Son 300 yılda olduğu gibi bu savaşı da biz başlatmadık. Silahlı Kuvvetlerimiz savunma dışında hiçbir saldırıda bulunmadı" dedi.

İran'dan ABD ve İsrail'e açık Tehdit: Pişman edeceğiz

"PİŞMAN OLACAKLAR"

Açıklamasında kararlılık vurgusu yapan Laricani, İran'ın tarihine ve köklü medeniyetine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"İran, ABD'nin aksine uzun bir savaşa hazırlanmış durumda. Kendimizi ve altı bin yıllık medeniyetimizi maliyetine bakmaksızın şiddetle savunacağız. Düşmanlar yaptıkları yanlış hesaplamadan dolayı pişman olacak."

