İran'dan ABD ve İsrail'e Ağır Suçlamalar
İran'dan ABD ve İsrail'e Ağır Suçlamalar

İran\'dan ABD ve İsrail\'e Ağır Suçlamalar
08.03.2026 17:59
İran, ABD ve İsrail'in enerji altyapısına yönelik saldırılarını kimyasal savaş olarak nitelendirdi.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "ABD ve İsrail'in İran'daki enerji altyapısına yönelik saldırıları, sivillere karşı kimyasal bir savaştır" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sanal medya hesabından, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında ülkedeki enerji altyapısını hedef almasıyla ilgili açıklamada bulundu. Bekayi, "ABD ve İsrail'in İran halkına karşı yürüttüğü suç niteliğindeki savaş, İran'ın enerji altyapısına yönelik kasıtlı saldırılarla tehlikeli yeni bir aşamaya girdi. Yakıt depolama tesislerine yönelik bu saldırılar, İran vatandaşlarına karşı kasıtlı bir kimyasal savaştan başka bir şey değildir. Yakıt depolarının hedef alınmasıyla saldırganlar havaya tehlikeli maddeler ve zehirli kimyasallar salarak sivilleri zehirlemekte, çevreyi tahrip etmekte ve çok geniş ölçekte insan hayatını tehlikeye atmaktadır. Bu çevresel ve insani felaketin sonuçları yalnızca İran sınırları içinde kalmayacaktır. Bu saldırılar aynı anda savaş suçu, insanlığa karşı suç ve soykırım niteliği taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Güvenlik, İsrail, Enerji, Çevre, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan ABD ve İsrail'e Ağır Suçlamalar - Son Dakika

SON DAKİKA: İran'dan ABD ve İsrail'e Ağır Suçlamalar - Son Dakika
